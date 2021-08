Confettura di uva, perfetta sul pane e per farcire dolci: ecco la ricetta

Si sa, settembre è il mese dell'uva matura e molti di noi si dedicano alla preparazione di confetture per la stagione fredda. Ottima da spalmare su di una buona fetta biscottata o ancora meglio, una fetta di pane fresco pugliese, quello con la crosta croccante. L'uva nera, in particolare è ricchissima di proprietà nutritive, ricca di acqua, carboidrati e zuccheri, un prodotto che contiene un'elevata quantità di vitamine e fibre.

L'uva ha proprietà antiossidanti e antitumorali ed è perfetta per la confettura. Grazie alle sue qualità infatti, avremo dei dolci vasetti da poter sfruttare nel corso dell'anno per farcire dolci, torte o per fare colazione. Ecco quindi come preparare la confettura di uva nera, è semplice e veloce.

Ingredienti

1 kg di uva nera;

15 gr di pectina;

170 gr di zucchero;

buccia di limone;

pectina.

Procedimento

Iniziate mettendo gli acini sgranati in una casseruola e cuocete per circa 20 minuti. Passate nel passaverdura separando quindi succo e polpa da semi e buccia.

Aggiungete al succo 150 grammi di zucchero. Cuocete per meno di mezz'ora.

Aggiungete la pectina, la buccia del limone e lo zucchero rimanente. Portate a ebollizione e mescolate sempre fino ad ottenere un composto più denso. Versate il composto bollente in barattoli di vetro, chiudere e capovolgere i barattoli. Infine, fate raffreddare.