Come dimostrare sei anni in meno: 8 sane abitudini per stare bene

Con l'avanzare dell'età, aumenta progressivamente il rischio di sviluppare malattie croniche. Se l’età cronologica avanza per tutti con uno stesso ritmo, quella biologia può avanzare con ritmi più lenti o più veloci. Questo spiega come in alcune persone l'età anagrafica è molto diversa da quella biologica.

Come rallentare il processo di invecchiameto? Adottando regolarmente alcuni comportamenti, possiamo (nei i limiti della natura umana) mantenerci ''giovani e sani'' più a lungo dimostrando 6 anni in meno. Come si legge su Today.it ci sono 8 comportamenti modificabili ("Life’s Essential 8") individuati dai ricercatori dell’American Heart Association (AHA).

Ecco quali:

Seguire una dieta sana ed equilibrata (ricca di verdure e proteine magre); Fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica vigorosa a settimana; Non fumare; Dormire tra le 7 e le 9 ore a notte; Mantenere un peso sano; Controllare il colesterolo; Controllare la glicemia; Tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Rispettando queste abitudini si favorisce il benessere del cuore che, a sua volta, riduce la velocità dell’invecchiamento biologico.