Avanzi del giorno prima: i trucchi per riscaldare i cibi e gustarli come fossero appena cucinati

Far ritornare croccante la pizza e far insaporire una bistecca: i consigli utili per gustare gli avanzi del giorno prima

Riscaldare gli avanzi del giorno prima ormai non è una controtendenza ma un vero e proprio atto antispreco. Bisogna però saper riscaldare nel modo giusto perchè il riso potrebbe continuare a rimanere duro come un ''bel mattoncino'' appena ritirato dal frigo e la pizza diventare flaccida se riscaldata in microonde.

Ogni cibo deve essere riscaldato in maniera tale da non perdere gusto e consistenza iniziali. Come fare? Bisogna adottare degli accorgimenti e usare la padella o il forno classico al posto del microonde. Ecco alcuni esempi.

Pasta - Per rimetterla nuovamente a tavola l'ideale è quella di saltarla in padella antiaderente con un po' d'olio. Una volta che si forma la famosa 'crosticina' è tempo di toglierla dalla padella e poterla servire.

Riso - Quando è freddo è una massa uniforme. Per gustarlo al meglio è opportuno riscaldarlo nel forno a microonde ma ricoperto da un tovagliolo di carta inumidito.

Pizza - Così come la pasta anche la pizza non andrebbe riscaldata in microonde perchè quasi sempre diventa gommosa. Ecco quindi che anche in questo caso è conveniente utilizzare una padella antiaderente coperta per ridarle croccantezza.

Zuppe - Se le riscaldiamo all'interno del forno a microonde zuppe, vellutate e minestre rischiano di fare una brutta fine se non vengono debitamente coperte.

Bistecca - Le fettine di carne e le bistecche hanno nuovamente sapore se vengono riscaldate in padella con una noce di burro.

Pollo - Per riscaldare gli avanzi del pollo è preferibile ricoprirli con un foglio di carta stagnola e lasciarli cuocere in forno ventilato a 180° per 20 minuti. Negli ultimi 4 minuti di cottura attivare la modalità 'grill' per rendere la pelle nuovamente croccante.

Frittura - Così come la pasta e la pizza anche le fritture se riscaldate col microonde rischiano di diventare gommosi. Vanno quindi scaldati in forno, in modalità grill avvolti con la carta forno.

Torte e dolci - Per cercare di avere nuovamente il sapore del dolce appena sfornato è necessario farli riscaldare in forno per 15 minuti a 180° gradi.