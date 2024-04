Torna la grande festa a Torre Quetta: domenica dj set e concerti in spiaggia

Torna la musica e l'intrattenimento a Torre Quetta. Il nuovo appuntamento con la festa sulla spiaggia barese è programmato per domenica prossima, 28 aprile. La giornata si svolgerà sul programma ormai collaudato del format Sunday Quett’. In collaborazione con i chioschi presenti sul lido cittadino, si celebrerà una giornata con una serie di eventi live diffusi su tutto il compendio demaniale, da nord a sud: sono previsti dj set in vinile e animazione per i bambini.

Il programma della giornata prevede dalle 12 in zona sud: animazione per bambini trucca bimbo, mascotte e baby dance di Sunset Animation. Dalle 12 in zona centrale The Goog Ole Boys in concerto con il loro party Rock

And Roll. A partire dalle 12 in zona nord: Tcl -Tutta Colpa di Langman in concerto con le loro sonorità che spaziano dal pop contemporaneo ai grandi successi dance. Dalle 15 in zona centrale Corrado Pizzi dj Set in vinile sound funk r&b. Dalle 16 il party dance proposto da La Parrilla.