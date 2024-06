Le note della Fanfara dell'Aeronautica militare risuonano a Bari vecchia: concerto sul sagrato della Cattedrale

Le note dei brani eseguiti dalla Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica militare risuonano a Bari vecchia, affascinando baresi e turisti. Un'esibizione, quella avvenuta venerdì sera sul sagrato della Cattedrale di San Sabino, che ha catturato il pubblico, spaziando da Giuseppe Verdi a Puccini, per passare poi ad omaggi musicali a Domenico Modugno ed Ennio Morricone.

Il concerto è stato organizzato in occasione della Festa della Musica, una manifestazione popolare che si tiene ogni anno il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate ed è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e che quest’anno è dedicata alle Bande Musicali.

La Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, fu costituita nel 1984. Diretta dal maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno, è composta da 30 musicisti Sergenti e Graduati, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.