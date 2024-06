Fiori e installazioni per abbellire negozi, vetrine e spazi pubblici: il concorso 'Fioriture Urbane' a Terlizzi

A Terlizzi parte il Concorso Fioriture Urbane per rafforzare l’immagine delle eccellenze terlizzesi e dalla volontà dell’Amministrazione comunale – Assessorato alle Attività Produttive e Marketing Territoriale - guidato da Michelangelo De Palma, di coinvolgere su più fronti sia i commercianti che i cittadini.

Nei giorni del 5-6-7 luglio, nell’ambito dell’evento “Fiori e Fioroni – 2024”, il Comune di Terlizzi ha affidato al Gruppo Ideazione srl diverse attività che si svolgeranno durante le tre giornate, compresa quella dell’organizzazione di un concorso che coinvolga tutte le attività commerciali della città. Ogni attività che desidera partecipare, potrà decorare la sua vetrina o lo spazio antistante la propria attività, con istallazioni di fiori e piante che abbiano come tema la “Fioritura Urbana” per dimostrare come le piante e i fiori possono rendere le strade, anche le più semplici dedicate al commercio, delle piccole oasi di serenità ricche di colori e profumi.

Tramite il modulo di manifestazione di interesse scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune di Terlizzi al link https://www.comune.terlizzi.ba.it/terlizzi/po/mostra_news.php?id=1590&area=H è possibile iscrivere la propria attività commerciale e visionare il regolamento dell’evento. Tutti coloro che sono interessati a partecipare devono compilare il modulo di manifestazione di interesse e far pervenire la propria adesione entro il 24 giugno e dovranno impegnarsi a terminare l’allestimento entro il 5 luglio alle 16.00.

Il montepremi in palio è di € 1.500,00 da considerarsi divisibile in percentuale tra i 3 primi classificati. La premiazione si terrà durante la serata conclusiva del festival “Fiori e Fioroni” il 7 luglio. Non solo questo è stato pensato per il primo weekend di luglio, si invitano, infatti, tutti i cittadini di Terlizzi e della provincia, nonché le associazioni culturali, a scattare fotografie degli allestimenti fioriti e a far pervenire tali fotografie all’indirizzo mail terlizzicolitiviamobellezza@gmail.com, corredate dai dati anagrafici dell’autore o eventuale associazione, in modo da poter diffondere gli scatti attraverso i canali social e ufficiali.

Il modulo di manifestazione di interesse, deve pervenire entro il 24 Giugno a mezzo mail all’indirizzo: terlizzicolitiviamobellezza@gmail.com.

Sul sito del Comune di Terlizzi oltre al modulo di manifestazione di interesse è possibile scaricare anche il regolamento del concorso.

“Valorizzare le eccellenze della nostra terrà è priorità assoluta di questa Amministrazione. I fiori e i fioroni sono prodotti di qualità apprezzati oltre i confini regionali. Dedicare un evento ed un concorso a queste eccellenze vuol dire valorizzare il lavoro di chi con amore e passione si dedica alla loro coltivazione. L’agricoltura e la floricoltura sono attività importantissime per l’economia cittadina, offrono posti di lavoro e possibilità di crescita per i tanti giovani che hanno deciso di investire nel proprio futuro con la creazione di aziende agricole – dichiara il Sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico.”