Capodanno, i 5 consigli anti-stress degli esperti per proteggere i nostri cani dai botti

Ancora poche ora e questo “ingombrante” 2020 sarà finito lasciando spazio a un più speranzoso e sereno (forse) nuovo anno. E come ogni fine d’anno che si rispetti si ripresenta un momento che per i cani, così come tanti altri animali, si rivela essere un vero e proprio incubo: i fuochi d’artificio.

E se è vero che, in ordine sparso, diverse città, già da alcuni anni, si sono mosse per tempo per vietare l’uso di petardi, botti e giochi pirotecnici, spesso questo non basta a dirimere i più incalliti e rumorosi festeggiatori del Capodanno, che con scoppi e bagliori creano negli animali un vero e proprio stress, facendo perfino perdere loro l’orientamento o indurli alla fuga.

Per cercare di eliminare, o quanto meno alleviare, il più possibile l’ansia ai nostri amici a quattro zampe, Dog Heroes (dogheroes.it), startup che propone un servizio di cibo fresco per cani, basato su piani alimentari personalizzati, studiati da veterinari e consegnati a domicilio, ha preparato un vademecum di 5 utili consigli per proteggere i nostri cani.

1. Preparalo facendo una passeggiata pomeridiana

Una passeggiata pomeridiana (o una corsa) aiuterà il nostro cane ad arrivare più rilassato alla serata.

2. Dagli un pasto leggero prima che inizi il trambusto

Ricordati di far mangiare e bere il cane diverse ore prima dello scoppio dei petardi. Durante i picchi di rumore, il cane potrebbe avere fastidi allo stomaco, causati dall’ansia o dall’eccessivo movimento.

3. Creagli una tana sicura

Realizza un’area tranquilla e allena il tuo cane ad associarla ad un ambiente felice, portando lì i suoi giochi preferiti e la sua coperta abituale. Assicurati di togliere dalla circolazione qualsiasi oggetto che potrebbe ferirlo, ed evita di posizionare la tana vicino a troppi mobili.

4. Distrailo con i rumori di fondo di TV e radio

Per ridurre l’impatto del rumore improvviso causato dall’esplosione di botti e fuochi d’artificio, lascia la TV o la radio accesa, in modo da coprire o confondere eventuali rumori provenienti dall’esterno.

5. Comportati con naturalezza

Rimani calmo. I cani sono animali molto sensibili, se ti noteranno preoccupato potranno insospettirsi. Muoviti in modo sereno e composto e sforzati di trasmettergli calma e sicurezza: un atteggiamento agitato da parte tua rischierebbe di confermare le sue paure e le sue ansie.