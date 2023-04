Conversano Music Festival, sul palco in Piazza Castello grandi ospiti nazionali e 27 talenti emergenti della musica

Il CMF – CONVERSANO MUSIC FESTIVAL scalda i motori. Il Festival organizzato dall’associazione SensAzioni del Sud guidata da Nicola Filipponio, in collaborazione con il Comune di Conversano, per tre giorni, dal 29 aprile al 1 maggio, animerà il cuore di Conversano, all’ombra del maniero che fu dei Conti Acquaviva d’Aragona, per far cantare e ballare le migliaia di spettatori.

Sul palco in Piazza Castello, a partire dalle ore 16.00, saliranno gli artisti più talentuosi del territorio a cui il CMF è pronto ad offrire una straordinaria vetrina grazie al contest che negli anni ha ottenuto già ottimi riscontri.

27 in tutto gli artisti selezionati per questa edizione dai direttori artistici del Festival, Gabriele Corianò e Vito Di Leo:

ALESSIA BRUNO - ANTONIO D'APRILE - ASIA - BE KLAIRE - BIG SCHIZO - CTRL+Z - DANILO SAPIENZA - DENNY MUSIC – ELBONELLO - EXUVIA - FREEDA HANAMI - GABRIELE ZAGARIA - JOHN WOLF LOYALTY - HORA PRIMA - LIZZIE - MARK THE RED - METAVERSO – NATHALIE - NOT TOO SHABBY - PAOLO MORETTI - RADOJSH BLUES - ROBERT PAPA – ROSANGELA GIANNUZZI - ROSSANA FIGLIOLIA - ANSIA+TOLIE’ - VINS - VRF PROJECT.

A chiudere ognuna delle serate, dalle ore 21.00, sarà l’ospite nazionale:

29 aprile: CLEMENTINO (live show – Black Pulcinella) / Open Act ADE & STEPPO

30 aprile: ROBERTO FERRARI (dj set from Radio Deejay) / Open Act SICKY

01 Maggio: APRES LA CLASSE / Open Act STEPPO dj set

IL PROGRAMMA DEL CONTEST

Il contest si svolgerà in tre fasi: la prima fase, che si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di sabato 29 aprile, vedrà la metà degli artisti partecipanti, esibirsi sul palco e giudicati da una Giuria di esperti del settore, il cui presidente è Luca Pitteri. Sarà la Giuria tecnica quindi a decidere quali artisti passeranno alla fase finale del 1 maggio.

La seconda fase, che si svolgerà dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del 30 aprile, vedrà protagonista l’altra metà degli artisti e anche durante questa fase le performance saranno giudicati dalla Giuria guidata da Luca Pitteri.

Infine, i 10 artisti solisti o band scelti dalla Giuria si contenderanno i primi tre posti e i relativi premi, il 1 Maggio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Accanto al contest e ai concerti di calibro nazionale (Clementino, il dj set di Roberto Ferrari e Apré la Classe) AL CMF 2023 anche la Battle School Conversano con ROMAN “FROZ”, campione di Breakdance Red Bull BD One; e Writers Fest Conversano, l’appuntamento che colorerà e animerà la giornata del 29 aprile.

Sabato 29 e Domenica 30 Aprile e Lunedi 1 Maggio, dalle ore 11,00 alle ore 24,00, l’appuntamento è in Piazza Castello, Corso D. Morea e Anfiteatro Belvedere a Conversano, dove si potrà trascorrere l’intera giornata all’insegna dell’arte, della musica e del buon cibo grazie all’Associazione Ristoratori di Piazza Castello.