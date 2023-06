'Bamp Cinema un solo frame dall'Adriatico al Tirreno': secondo posto per il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Bari

La terza edizione di BAMP CINEMA – UN SOLO FRAME DALL’ADRIATICO AL TIRRENO, si è conclusa con un grande successo, non solo di numeri, ma anche di coinvolgimento attivo da parte degli studenti ai quali il progetto è dedicato.

Nelle sei regioni del Sud Italia: Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia, coinvolte nel progetto di Agis Puglia e Basilicata sono infatti circa 9400 gli studenti che hanno partecipato alle proiezioni cinematografiche nelle oltre 50 sale cinematografiche che hanno aderito a Bamp Cinema.

Così suddivisi: PUGLIA: 36 scuole, 83 docenti, 3950 studenti; BASILICATA: 4 scuole, 14 docenti, 572 studenti; CALABRIA: 7 scuole, 32 docenti, 1000 studenti; CAMPANIA: 17 scuole, 62 docenti, 1920 studenti; SICILIA: 11 scuole, 83 docenti, 1600 studenti; MOLISE: 4 scuole, 25 docenti, 350 studenti.

Le proiezioni guidate in sala dagli esperti di linguaggio cinematografico sono state in totale 92, per i 10 film in rassegna.

Bella partecipazione hanno fatto registrare anche le masterclass in regia ed educazione all’immagine con il regista Alessandro Piva e in sceneggiatura con la sceneggiatrice e giornalista Antonella Gaeta, in Puglia; in Calabaria con il regista e sceneggiatore Giovanni Luca Gargano; in Basilicata e Molise in regia; in regia anche in Sicilia con Nello Correale; in Campania con il produttore Angelo Curti e il regista Marcello Sannino.

E tanti sono stati gli studenti che hanno inviato i loro cortometraggi (più di 150) al nostro contest #diventaunbampmaker che ha avuto per tema “Periferie geografiche e del cuore”. Questi i vincitori: al primo posto, “Pianù” dell’Istituto Comprensivo Statale “Massimo Troisi” (Napoli); secondo classificato ex aequo, “Ponti” del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Bari, e “Palazzo Grigi” dell’IPS F.S. Cabrini di Taranto; infine, al terzo posto “A un passo dagli occhi” dell’Istituto Giuseppe Mazzini in Sicilia. Gli studenti hanno avuto in premio la possibilità di partecipare gratuitamente alle proiezioni nei cinema della loro città.

BAMP CINEMA – UN SOLO FRAME DALL’ADRIATICO AL TIRRENO, III edizione, è un progetto ideato e organizzato da Agis Puglia e Basilicata, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-Mim, con il coinvolgimento dell’ USR per la Puglia, in partnership con Molise Cinema, Anec Calabria, Anec Campania, Anec Sicilia e con l’Accademia del Cinema dei Ragazzi - GET.