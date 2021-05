Le bellezze della Puglia sui vasetti della Nutella: nel contest online Polignano, Monopoli, la Cava di Bauxite e Torre Sant'Andrea

A colazione o a merenda, la Nutella fa sempre goal, e poi i barattoli sono davvero unici, oggi più che mai con la Special Edition “Ti Amo Italia”. Vasetti colorati, variopinti che raffigurano ogni bellezza della nostra meravigliosa Italia: i suoi luoghi, dai più noti ai più nascosti. Poteva mancare la Puglia? Ma certo che no! Nel contest lanciato da Nutella per scegliere le immagini delle località più belle d'Italia, con le quali verrà realizzata una nuova linea di vasetti in edizione limitata dopo quella dello scorso anno, ci saranno a sfidarsi a colpi di click, da una parte Polignano a Mare e Monopoli e dall'altra la Cava di bauxite e Torre Sant'Andrea.

In tutto sono state scelte 84 località italiane che ora sono state messe in sfida a coppie su base regionale: tutti possono scegliere la preferita votando sul sito ufficiale Nutella (il contest si chiama "Ti amo Italia") oppure suI profili ufficiali Facebook e Instagram.

Quando votare

La votazione si sta svolgendo online ed è valida fino al 6 giugno. Le fotografie più votate saranno poi raffigurate sui vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori che i consumatori potranno trovare ed acquistare nei punti vendita dal prossimo ottobre.