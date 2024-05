Tra installazioni luminose e 'quadri viventi': Conversano si anima con gli eventi di 'Borgo in fiore'

È primavera e a Conversano è tempo di “Borgo in Fiore”. Allestimenti floreali e artistici, eventi musicali e culturali, tante occasioni di intrattenimento per trascorrere nella “Città dei Conti”, un fine settimana di primavera diverso e coinvolgente ogni volta, fino a giugno inoltrato. Partiti con la mostra evento di Marc Chagall che sta collezionando numeri da primato, si va avanti con il Festival delle luci firmato Lumen Light Fest.24, i Tableaux Vivents in programma per domenica 5 maggio e tanto altro ancora in ogni weekend di primavera, fino al CMF-Conversano Music Festival in programma dal 14 al 16 giugno.

Entra nel vivo il cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione comunale di Conversano guidata dal Sindaco Giuseppe Lovascio, in collaborazione con artigiani, associazioni e scuole del territorio.

A ispirare tutte le iniziative di “Borgo in Fiore” per questa edizione sarà l’arte vibrante, colorata, floreale e densa di emozioni di Marc Chagall; una nuova occasione festeggiare l’apertura della mostra “Chagall. Sogno d’amore”, presso il Polo Museale di Conversano dal 20 aprile e che sta già registrando una grandissima affluenza (la mostra è visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì).

L’intera città di Conversano intende quindi omaggiare l’opera di Chagall con un cartellone di eventi ispirato alla sua arte. Si parte con le installazioni floreali, realizzate su impulso e coordinamento dell’Assessore alla Cultura Katia Sportelli e di quello al Decoro Urbano Francesca Lippolis, ormai negli anni divenute il must di Borgo in Fiore. Grande attesa è rivolta in particolare al Giardino delle 40 Peonie Giganti, realizzate in tessuto dall’artista conversanese Anita Corleto, pronta a colorare l’area verde dell’anfiteatro Belvedere. Fra le istallazioni da non perdere anche l’omaggio green a “Conversano Città d’Arte” in villa Garibaldi.

Occhi puntati poi su LUMEN LIGHT FEST.24, evento giunto alla sua 3^ edizione che sarà inaugurato ufficialmente domenica 5 maggio (ore 19.00 da Arco Carelli). Fra fenicotteri giganti, meduse sospese, lanterne ispirate alla tradizione orientale e centrini che si scoprono “corpi celesti”, è questo uno degli eventi di spicco del cartellone “Borgo in Fiore”. Le installazioni, vere e proprie opere d’arte, disegnano percorsi alla scoperta di una Conversano che al calar del sole si trasforma attraverso la contaminazione fra arte e luce per stupire, meravigliare, trasmettere spunti di riflessione su sostenibilità, diversità e integrazione. Le opere di questa edizione sono firmate dagli artisti/artigiani pugliesi: Bernardo Palazzo, Pino Incredix, Lumos, Lumen Light Design e da Vito Valentino con Dino Logreco. L’iniziativa è promossa come sempre dall’Associazione Fatti di China.

Fra gli eventi imperdibili di questo primo intenso fine settimana di “Borgo in Fiore” a Conversano, anche I TABLEAUX VIVANTS: la rappresentazione dei “quadri viventi” di Ad Libitum che alle ore 20.30, domenica 5 maggio, animerà la Chiesa di Santa Chiara; le opere di Caravaggio e di Paolo Finoglio prenderanno vita nello spettacolo dei “Tableaux Vivants”, una performance unica nel suo genere, diretta da Epos Teatro. Ancora arte, ancora pittura, intensa e in questo caso più che mai viva, nel “Borgo in Fiore” di Conversano.

Nel ricco cartellone del Comune di Conversano sono davvero tantissime le iniziative, che si alterneranno nei fine settimana prossimi, passando per la Settimana della Lettura e l’Oscar del Libro (16 maggio), la Festa Patronale dedicata alla Madonna della Fonte (26 – 29 maggio) con la Giornata dell’Arte Studentesca, la Festa della Ciliegia (31 maggio, 1 e 2 giugno) e molte altre. A chiudere Borgo in Fiore sarà a metà giugno il CMF - Conversano Music Festival: evento di musica ma anche di arte e cultura che per tre giorni (14-15-16 giugno) animerà la cittadina a sud di Bari e che richiama cantanti e band emergenti da tutto il sud Italia (iscrizioni al contest aperte fino al 9 maggio).