4^ edizione della Coppa dei Campioni: durante il Galà della Vela premiate le eccellenze della vela pugliese

Bellissima cerimonia a cura della Federazione Italiana Vela - che in occasione della 4^ edizione della Coppa dei Campioni ha premiato le eccellenze della vela pugliese durante il Galà della Vela ospitato nella sala Cozze Nere del Marina di Cala Ponte a Polignano a Mare. Nel corso della cerimonia sono stati circa duecento gli atleti e i Circoli che hanno ricevuto un riconoscimento da parte del comitato VIII zona della Federazione Italiana Vela.

Un evento che riprende a esser vissuto dopo i due anni di fermo causati dalla pandemia e che quindi ha visto sfilare tutti i campioni degli anni 2019, 2020 e 2021. Un numero così alto, quello degli atleti pugliesi che in questi anni sono saliti sul podio di manifestazioni nazionali e internazionali tale da costringere il comitato federale a dividere in due le premiazioni. A Polignano sono state premiate essenzialmente le eccellenze della vela d’altura, mentre durante la seconda cerimonia in calendario il prossimo 28 maggio alla Lega Navale Italiana di Brindisi saranno premiate derive, kite e windsurf.

«Il numero di titoli che gli atleti pugliesi hanno conquistato nell’ultimo triennio è incredibilmente alto. A dimostrazione di una vivacità, competenza e livello della nostra zona che è in continua crescita in tante classi diverse e che ci ha fatto conquistare titoli nazionali e internazionali. È un grande orgoglio per noi della Fiv e per i Circoli velici che hanno lavorato benissimo nonostante le difficoltà – commenta Alberto La Tegola, presidente della Fiv – Anche le sedi che stiamo scegliendo per le premiazioni non sono casuali ma frutto di un'attenzione al territorio che in Puglia può e deve crescere puntando sul mare non solo per l’aspetto turistico ma anche per quello sportivo. È per questo che cerchiamo di coinvolgere gli enti locali nelle nostre manifestazioni per allargare la visione sull’importanza della sinergia tra sport e territorio».

Tra i premiati eccellenti di Polignano a mare per il 2021 spiccano Saverio Ricco con “Excellent” (LNI Brindisi) e Giovanni Sylos Labini (CV Bari) con “Luduan Reloaded” rispettivamente primo e secondo overall alla regata internazionale Brindisi – Corfù 2021; Francesco Lanera (CV Bari) che con “Euz II” ha conquistato il primo posto alla Coppa Italia e al Campionato Italiano e il secondo posto al Campionato Mondiale Platu25; Fabrizio Lisco che dal 2017 fa parte del team di “Luna Rossa Prada Pirelli” e ha conquistato lo scorso anno la Prada Cup; Simone Ferrarese, Leonardo Dinelli e Corrado Capece Minutolo (CV Bari) primi alla LIV; Saverio Trotta che con “Trottolina Bellikosa Race” (YC MG Manfredonia) ha ottenuto il secondo posto al Campionato Italiano d'altura; Roberto e Ruben Ferrarese, padre e figlio, (CV Bari) primi al campionato italiano Offshore e secondi alla Rolex Maxi Cup; Nikolaos Mascoli (CV Bari) terzo al campionato europeo Orc e secondo alla regata internazionale Copa del Rey, insieme a Daniele De Tullio (CV Bari) che ha conquistato anche il terzo posto al campionato europeo Orc.

Per il 2020 i premiati dell’altura sono Francesco Lanera e Corrado Capece Minutolo (CV Bari) primi con “Euz II” al campionato italiano 2020 e Daniele De Tullio (CV Bari) primo al campionato italiano vela d’altura 2020.

Per il 2019, infine, i premiati sono stati Michele Lecce (CV Bari) primo al Mondiale Maxi 2019; Giovanni Sylos Labini “Luduan Reloaded” (CV Bari) che con Claudio Arborea, Giuseppe De Filippis, Nikolaos Mascoli hanno ottenuto il terzo posto al campionato del Mondo Orc 2019; Nicola De Gemmis (CC Barion) che con “Morgan IV” è arrivato secondo al Campionato del Mondo di Altura e primo alla Brindisi Corfù con Mario Zaetta (LNI Bari) e Corrado Capece Minutolo (CV Bari) nel suo equipaggio. E ancora, Paolo Scattarelli e Fabrizio Buono (CV Bari) terzi ai campionati assoluti di altura; Giosuè Barsotti con l’imbarcazione “Grande Cesare” (LNI Bari) è arrivato terzo overall alla Brindisi Corfù e Francesco Lanera del CV Bari, campione italiano Platu 25, Alessandro Cortese con varie prestazioni eccellenti.

Premi speciali saranno consegnati anche a Simone Ferrarese e Valerio Galati atleti dell’anno 2019 e a Domenico e Alfonso Palumbo come atleti dell’anno per il 2021. Circolo dell’anno per il 2021 è il Circolo della Vela Bari; armatore dell’anno invece è Nicola De Gemmis (CC Barion); tecnico dell’anno è Michele Ricci per il 2019 (LNI Trani) e Giordano Bracciolini per il 2021 (CV Bari). Ufficiale di regata dell’anno, infine, per il 2021 è Mario Cucciolla (LNI Bari).