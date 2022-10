‘Coppa Italia Gelateria 2022’, tre vincitori pugliesi nella sfida al ‘gusto di mandorla’: i nomi dei gelatieri

Proseguono le tappe relative alla ‘Coppa Italia di Gelateria 2022’ – evento patrocinato dall’Enit e che ha come partner della manifestazione il Gruppo Casa Optima attraverso i brand Mec3, Giuso e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani - indetta dall’Associazione Italiana Gelatieri che dopo le prove di qualificazione in Piemonte con il concorso ‘Mole d’Oro’ e in Lombardia con la competizione ‘La crema di una volta’, prosegue verso gli step successivi che porteranno alla finale. A Bari si è svolto il concorso ‘Tacco d’Oro’, tappa dove i gelatieri italiani si sono sfidati al ‘gusto di mandorla’ e che ha visto salire sul podio più alto Claudio Bove della ‘Gelateria Dolci Voglie’ di Putignano, seguito da Gaetano Lattarullo con ‘La Cremeria’ di Mottola in provincia di Taranto e al terzo posto da Saverio Scaramuzzi di 'Bar Telebari'. I primi due classificati quindi accedono alla fase finale della Coppa Italia di Gelateria, con le finali previste a Roma il 10 e l’11 novembre da ‘Excellence’ presso la prestigiosa location la ‘Nuvola’ all’Eur.

“Le qualificazioni per la finale della ‘Coppa Italia di Gelateria 2022’ confermano l’eccellenza dei nostri maestri gelatieri. Grande ricerca e sperimentazione nell’utilizzo delle materie prime e nella rappresentazione del gusto oggetto del concorso. Il gelato artigianale italiano cresce di tappa in tappa, frutto anche del lavoro che l’Aig sta portando avanti attraverso la formazione e gli eventi” – dichiarano i una nota congiunta Claudio Pica e Vincenzo Pennestrì rispettivamente segretario generale e presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri.