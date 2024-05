Salto nel Medioevo per le vie di Rutigliano: uno spettacolo di figuranti e sbandieratori per ricordare il Patronato di San Nicola

Una sfilata con 150 figuranti in costumi medievali per ricordare la donazione del feudo di Rutigliano al Capitolo di San Nicola di Bari da parte di Carlo II d’Angiò, sancita il 13 Maggio 1306, data in cui inizia il patronato di San Nicola su Rutigliano: sabato 11 Maggio, torna per le vie di Rutigliano, il «Corteo Storico di San Nicola», giunto alla 14^ edizione. Si tratta della rievocazione dell’inizio del Patronato di San Nicola su Rutigliano, nel 718° Anniversario (13 Maggio 1306 - 13 Maggio 2024).

Il Corteo Storico partirà alle ore 20.30 da Piazza Colamussi, nel Borgo Antico; dopo aver attraversato le principali strade, si concluderà in Piazza XX Settembre con l’annuncio letto da una nobildonna della Rutigliano del ‘300, interpretata dall’attrice Clara Misceo, che comunicherà alla città la decisione del re.

Sarà poi la volta di Ursone, arciprete di Rutigliano nel 1306 interpretato dall’attore Tommaso Nicolosi, che declamerà le virtù di San Nicola e lo proclamerà patrono della città.

A seguire lo spettacolo dei Timpanisti, dei Musici e degli Sbandieratori.

Sfileranno i gruppi: «I Figuranti di San Nicola» e i «Timpanisti Nicolaus Barium» di Bari; gli Sbandieratori e Musici «Civitas Mariae» di Capurso; la Libera Università della Terza Età «Lia Damato» di Rutigliano, con abiti curati dalla costumista Lucia Sanitate.

Sarà traslata nel Corteo Storico una tela dell’artista Grazia Dibattista: una immagine di San Nicola che stende il suo sguardo protettivo su uno scorcio della Rutigliano medievale.

Il «Corteo Storico di San Nicola», ideato dal giornalista e storico Gianni Capotorto, è promosso dal Comitato «Feste del Crocifisso e di San Nicola», presieduto da Andrea Saffi, in collaborazione con la Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola e con il patrocinio del Comune di Rutigliano e della Basilica Pontificia di San Nicola di Bari.