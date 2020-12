Pesce o panzerotti? Cosa si mangia a Bari la Vigilia dell'Immacolata?

Paese che vai usanza che trovi! Ogni festa porta con sè la sua tradizione anche in campo culinario. La vigilia dell'Immacolata, il 7 dicembre, è già festa e i baresi lo sanno bene: Bari resiste ad ogni ventata di cambiamento conservando un menù di piatti e usanze che vale la pena di raccontare. Quest'anno si trascorrerà una vigilia dell'Immacolata sobria, in sicurezza, evitando assembramenti e grandi raduni familiari e di amici ma la tradizione vuole che si ricordi questa giornata con cucina tradizionale quella che sà di casa e di sapori di un tempo.

Ma a Bari cosa si mangia per la vigilia dell'Immacolata?

La vigilia dell'Immacolata apre le porte alle feste natalizie e come ogni vigilia che si rispetti i baresi mangiano pesce, la carne è bandita. Si inizia con il crudo di mare: canestrelli, cannolicchi, ostriche, noci bianche e così via per un tripudio di sapori. Si prosegue con un primo a base di sugo di anguilla o spaghettata di tonno. L'anguilla come anche il capitone, si mangia per secondo arrostita con delle foglie di alloro.

I famosi “Sopatàuue”, la verdura fresca da consumarsi cruda, arriva per rinfrescare e permettere allo stomaco di riprendersi e di digerire quanto appena mangiato. I baresi dicono che sono fondamentali per ''aprire nuovamente lo stomaco'': cicorie, sedano, ravanelli, finocchi accompagnati sempre da dell'ottimo vino primitivo.

Passata questa fase di leggerezza si può proseguire introducendo i fritti anche qui rigorosamente vegani: carciofi e lampascioni.

La vigilia si conclude tra risate e chiacchiere da bar con i primi dolcetti di Natale: immancabile è il famoso 'occhio', il dolcetto di Santa Lucia.

Oggi entrano anche a far parte della vigilia dell'Immacolata come il 31 dicembre i panzerotti fritti preparati in maniera tradizionale con pomodoro e mozzarella o alla carne, alla ricotta forte o alle rape stufate.

Buona vigilia dell'Immacolata a tutti con l'augurio di poter ritornare presto a vivere le nostre giornate in spensieratezza tra feste e abbracci.