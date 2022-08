Dalle vacanze last munite alle abbuffate: la top10 dei desideri degli italiani per Ferragosto

Si avvicina Ferragosto la festività che ricorda il culmine massimo delle festività estive, spartiacque definitivo tra vacanze e ritorno in città: istituita dall'imperatore Augusto, dal quale prende il nome, oltre 2mila anni fa per celebrare la fine dei lavori agricoli con riposo e allegria, poi inglobata dal Cristianesimo.

La parola 'Ferragosto' è stata cercata dagli italiani su Google quasi 44milioni di volte.

Per questo oggi presentiamo una classifica di dati Google, effettuata dagli autori di una piattaforma di gioco online (time2play, specializzata nel mettere in contatto gamblers, casino e bookmakers), che riguarda le ricerche nel nostro Paese sul termine Ferragosto: ecco allora cosa vogliono davvero gli italiani per il 15 agosto.

La top10 dei desideri degli italiani per Ferragosto

1.Vacanze last-minute

agriturismi, bed and breakfast, villaggi vacanze, spa, barche a vela, case, campeggi last minute e last second compaiono tra le ricerche più attive.

Le regioni più googlate sono, nell'ordine, Liguria, Toscana, Campania, Ischia, Puglia, Sicilia.

Nello specifico le località più ricercate sono San Vito Lo Capo, Terracina, Sperlonga, Vieste, Cattolica, Rimini, Cilento e Riviera Romagnola.

2. Andare in agriturismo

Agriturismo, meglio se con piscina, vicino al mare o alle terme, pranzo incluso: le parole chiave che predominano sono “agriturismo bed and breakfast”, “agriturismo con piscina”, “agriturismo con pranzo”, “ferragosto in agriturismo”, “menù di ferragosto in agriturismo” oppure “last-minute agriturismo”.

Le regioni più cercate sono Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo.

3. sconti e offerte

Al terzo posto nelle abitudini di Ferragosto la ricerca di sconti e offerte: “offerte ferragosto Sicilia”, “offerte Ferragosto Puglia”, “offerte pranzo di Ferragosto”, e così via

4. Meteo

Incubo di ogni festa estiva, non poteva mancare il meteo che, comunque, è solo al 4° posto della classifica delle ricerche degli italiani collegate al Ferragosto

5. Sagre

Al quinto posto ci sono le sagre di paese, collegate principalmente a Toscana, Salento, Lazio, Liguria, Piemonte.

Le più cercate dal 2012 al 2021 sono il Pesce di Pozzallo, il Frico di Carpacco, patate e gnocchi a Montescudo, la cipolla di Giarratana, la Bistecca a Cortona, il Fusillo a Felitto, la Sagra di San Rocco a Dolo.

6. Fuochi d’artificio

Tra le cose che gli italiani più desiderano per il Ferragosto non potevano certo mancare i fuochi d’artificio. Gli spettacoli pirotecnici vengono cercati maggiormente in località di mare o laghi e in particolare collegati a Bellaria Igea Marina, Lignano Sabbiadoro, Cervia, Civitavecchia

7. Concerti

desiderati soprattutto da chi vive in città, nel Centro Nord, da Roma in su

8. Feste ed eventi

Una serata in tiro, in piazza o in disco, per chiudere la serata, all'ottavo posto delle ricerche

9. Mangiare a Ferragosto

Le abbuffate di Ferragosto sono solo al penultimo posto dei desideri googlati dagli italiani.

Preferibilmente si cerca un luogo in cui pranzare i cenare, ma anche ricette. Ecco la top delle ricerche in fatto di preparazioni per il menù del 15 agosto:

Antipasti e verdure:

zucchine, melanzane, peperoni, hummus, tzatziki, gazpacho, pesto, caponata siciliana, frigitelli

Primi e secondi:

crepes, pasta cacio e pepe, impepata di cozze, pomodori secchi, canederli, pasta alla norma, lasagne, amatriciana, parmigiana

Dolci:

panna cotta, pancakes, macarons, meringhe, dorayaki, tiramisu, cheesecake, gelato, marmellata di fichi

Cocktails:

Spriz, Long Island, Sex On The Beach, Sangria ricetta originale, Margarita, Pina Colada, Gin Tonic, Bellini, Negroni Sbagliato.

Liquori: Nocino, Limoncello.

10. Laghi I laghi sono tra le mete preferite di sempre dagli italiani a Ferragosto.

I più cercati dagli italiani negli ultimi 10 anni sono:

Lago di Garda,