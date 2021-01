Covidzone, l'app che aiuta a chiarire colori e regole durante la pandemia

''Ma oggi posso uscire o no? Di che colore siamo e fino a quando?''. Ci poniamo spesso queste domande ormai, soprattutto da quando l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e le continue indecisioni del Governo sulle misure restrittive da adottare corredate da continue modifiche, ci mandano in confusione e ci rendono spaesati. Per questo motivo quattro ingegneri under 35 hanno messo a punto una web app che aiuta a chiarire colori e regole.

Si chiama Covidzone.info il sito che conta una media di 80 utenti al minuto, oltre 3mila accessi giornalieri e giornate con picchi di 9mila, realizzato per aiutare gli italiani a capire come muoversi durante la pandemia. Hanno impiegato dieci notti di lavoro Giammarco Vergara, Francesca Giannino, Reda Aissaoui e Adriano De Marino per programmare la web app Covidzone.info, impegnando così il loro tempo libero.

“Le idee non mancano - spiega Giammarco Vergara a BrindisReport - la mattina lavoriamo, la notte la dedichiamo a nostri progetti e per covidzone.info abbiamo cercato di usare un linguaggio rapido e chiaro per tutti. Un sito in continuo aggiornamento”.

Partendo dai propri dubbi e perplessità sulle regole e le restrizioni del Dpcm, i quattro ingegneri hanno creato qualcosa di utile alla collettività lavorando rigorosamente in smart working. Covidzone.info è molto intuitivo, la grafica è semplice e vi permetterà di monitorare la situazione di tutta Italia con pochi click: dai colori delle regioni alla possibilità di scaricare l'autocertificazione fino alle novità riguardanti la scuola in continuo aggiornamento per ogni regione.