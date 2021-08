Le luci dei covoni illuminano la notte magica di San Lorenzo a Locorotondo: i centrini più famosi del mondo si vestono a festa per la pioggia di stelle

Ci siamo, è arrivata la notte più magica dell'anno, sotto la spettacolare pioggia di meteore i covoni di fieno della famosa installazione dell’artista e designer Bernardo Palazzo si illumineranno creando uno scenario unico.

Si chiama “Firmamento”, l’opera dell’artista e designer Bernardo Palazzo che ha decorato, reso famose e virali i covoni di fieno del territorio locorotondese, da questa sera sarà illuminata in occasione della festa di San Lorenzo. L’Amministrazione Comunale di Locorotondo, per mezzo dell’Assessorato all’Urbanistica e all’Arredo Urbano, ha deciso di adottare l’iniziativa in collaborazione con l’associazione “Luzzart” proponendo, da questa sera in poi, l’illuminazione di tutti i covoni di fieno rivestiti con i tipici centrini pugliesi.

“Un piccolo gesto – sottolinea l’assessore all’Urbanistica e all’Arredo Urbano Rossella Piccoli – che vuol diventare un messaggio di speranza in un momento difficile come quello che stiamo ancora attraversando. È questo ciò che vogliamo trasmettere questa sera, nella notte di San Lorenzo, illuminando nel buio la meravigliosa installazione artistica “Firmamento” di Bernardo Palazzo. Un’opera che tanto lustro, e tanta pubblicità, ha dato alla nostra città nelle ultime settimane. Pertanto, come Amministrazione Comunale, abbiamo proposto all’associazione “Luzzart”, che ringrazio per la collaborazione, l’idea di un evento davvero unico e suggestivo”.

Occhi puntati dunque sui covoni più famosi del mondo. Da oggi e fino alla fine del periodo di installazione dell’opera d’arte, saranno illuminati dalle 20.30 all’una di notte, ogni sera.