Cozze ripiene, la ricetta al gusto autentico della regione Puglia e della sua tradizione

Sono il simbolo della pugliesità, uno dei prodotti più gustosi che il nostro mare ci regale, protagoniste indiscusse di molte ricette: le cozze, il frutto di mare, amatissimo in regione oggi ve le proponiamo cucinate ripiene e ricche di condimento.

Ogni cuoca/o pugliese ha una ricetta differente per quanto riguarda il condimento, ma nonostante la diversità, le cozze ripiene sono una prelibatezza in ognuna di essa. Possono essere semplici o condite con della salsa di pomodoro, anche questa tipicamente pugliese soprattutto se fatta in casa.

In realtà non è il secondo piatto più semplice e veloce da preparare e anche la sua consistenza non è una delle più dietetiche e leggere, ma se davvero si vuole assaporare il gusto autentico della regione Puglia e della sua tradizione, sarà indispensabile assaggiare questo piatto alquanto unico e sensazionale per il palato.

Ingredienti

500 g di cozze

100 g di pane

1 uovo

50 g formaggio grattugiato

prezzemolo

1 cucchiaio d’olio

pepe q. b.

250 ml salsa di pomodoro

Come preparare le cozze ripiene

Innanzitutto bisogna pulire bene le cozze perché andranno in padella con il guscio. Per questo bisogna levare il peduncolo tirandolo verso il basso e con l’aiuto di una spazzola, dovete pulire il guscio della cozza. Per quanto riguarda il ripieno, bisogna ammollare ben il pane e in seguito strizzarlo per poi aggiungere uovo, formaggio grattugiato, prezzemolo, 1 cucchiaio d’olio e pepe. Dopo aver amalgamato bene l’impasto rendendolo compatto, aggiungete un pizzico di sale dato che le cozze sono già salate. In una padella capiente mettete aglio e olio e lasciate cucinare la salsa di pomodoro. Con l’aiuto di un coltello aprite le cozze lasciando le valve unite e scarnificando il frutto dal lato della valva, in modo tale da mangiarlo insieme al ripieno una volta cotto. Basta inserire l’impasto nelle cozze, non eccessivamente e adagiarle nella padella con la salsa a fuoco moderato. Potrete utilizzare il sugo rimanente per condire la pasta e avere così in un solo colpo primo e secondo.

(Fonte Puglia.com)