Crostata di albicocche con crema frangipane alle mandorle: la ricetta super golosa

Facile da preparare è un dessert goloso e genuino da mangiare a colazione o dopo pranzo, ideale per accompagnare il caffè

La crostata di albicocche con frangipane alle mandorle è un dessert goloso e genuino da mangiare a colazione o dopo pranzo per accompagnare il caffè. Preparare questa deliziosa torta non è affatto complicato, occorre poco più di un'ora e potrete gustarla in famiglia. Vedrete che farà felici anche i più piccoli. Ecco la ricetta

Ingredienti per la crema frangipane

150 gr di mandorle;

120 gr di farina;

150 gr di zucchero;

2 uova;

1 limone

Ingredienti per la frolla

300 gr di farina

220 gr di burro

limone grattuggiato

2 tuorli

un pizzico di sale

Procedimento

La crema frangipane

Per prima cosa tritate le mandorle fino ad ottenere una specie di farina che bisogna mescolare al burro, allo zucchero e alla scorza di limone grattugiata. Montate il tutto fino ad ottenere una consistenza spumosa e piano piano aggiungete le uova, uno alla volta sempre utilizzando le fruste. Cuocete sul fuoco fino a quando la crema non si rapprende e mettete da parte.

Per a frolla

Lavorate farina, burro ammorbidito, ma con la consistenza ancora plastica, le uova e limone grattugiato fino ad ottenere un panetto che metterete in frigo per mezz'ora.

Stendete a questo punto la frolla nella vostra teglia, bucatela con una forchetta e iniziate a farcirla con uno strato di marmellata di albicocche, crema frangipane e decorando con un topping di scaglie di mandorle.

Cuocete in forno statico a 180° per una mezz'ora o quaranta minuti. Servite non appena la crostata si sarà rappresa.