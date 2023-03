Atletica, il Cus Bari ottiene 14 medaglie nei campionati italiani Master Indoor di Ancona

Al Palaindoor di Ancona, la più grande struttura stabile per l'atletica al coperto della Nazione, si sono svolti dal 10 al 13 marzo a i Campionati Italiani Individuali Indoor Master e 15 atleti in gara del Cus Bari, dai 35 agli 82 anni, hanno ottenuto 14 medaglie, 9 ori e 5 bronzi.

“Questo ottimo risultato – ha affermato Gaetano Barone, responsabile tecnico della sezione atletica del Cus Bari – è frutto del consolidamento del gruppo master del Cus Bari. Nell’ultimo anno sono aumentati gli atleti della squadra e abbiamo quasi raddoppiato il numero dei partecipanti a questa gara, nella quale tutti hanno fatto bene. Siamo stati anche un pochino sfortunati, per via di un infortunio, perché avremmo potuto ottenere qualche medaglia in più”.

©Sezione atletica del Cus Bari

Tra i protagonisti di questi campionati, con circa 3100 iscrizioni gara, c’è stato l’inossidabile ottantaduenne Alberto Sofia, che nella categoria SM80 ha totalizzato 4 medaglie d’oro nel peso, nei 60 ostacoli, nel martellone e nel salto in lungo. Hanno ottenuto medaglie anche Marco Massari (SM 65), che ha conquistato 1 bronzo nel salto in alto; Feliz Tatika (SF50) 2 bronzi, nel peso e nel martellone e 1 oro nel giavellotto; Carmela Schiuma (SF65) 2 ori, nel giavellotto e nei 200m e bronzo nei 400m; Franco De Feo (SM65) bronzo nel martello; Gaetano Barone (SM40), 2 ori uno nei 60m e l’altro nei 200m.

©Sezione atletica del Cus Bari

“Siamo davvero felici e soddisfatti. Negli ultimi due anni ci siamo confermati tra le migliori società a livello nazionale, con la qualificazione nella stagione 2021 alla finale nazionale dei CDS master uomini e nel 2022 a quella femminili. La squadra delle ragazze, inoltre, lo scorso anno ha vinto i campionati regionali a squadra”.