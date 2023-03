Due medaglie per i giovani canottieri del Cus Bari: oro e bronzo al meeting nazionale di Piediluco

Sabato 25 e domenica 26 marzo nel lago di Piediluco a Terni è stato inaugurata la stagione agonistica 2023 con il I meeting nazionale Fondazione Carit, nel quale i Cus Bari ha partecipato con risultati soddisfacenti, ottenendo una medaglia d’oro e una di bronzo.

Il primo posto è arrivato nel Quattro con under 17 maschile con l’imbarcazione composta da Andrea Licciardi, Alexander Liantonio, Nicola Rotondo Domenico Sidney Triggiani e il timoniere Nicola Bussola. I baresi hanno tagliato il traguardo con il tempo di 07:04:55, distaccando gli inseguitori di circa due secondi. Il bronzo invece è stato ottenuto da Gloria Licciardi nel doppio under 17 femminile misti, insieme a Gabriella Biscardi del Circolo Canottieri Barion.

“Questi risultati positivi – spiega Marco Fanelli, caposezione Canottaggio del Cus Bari – rappresentano un buon punto di partenza per fare bene durante le gare di quest’anno. I ragazzi si sono allenati duramente nel corso dell’inverno e ci sono tutte le basi per condurre una bella stagione e ottenere delle soddisfazioni già nel prossimo meeting a maggio e nei campionati di giugno”.

Allenati da Saverio Binetti e Carlo Vedana gli atleti cussini hanno dimostrato un buon livello. Anche gli atleti non medagliati hanno contribuito a confermare il Cus Bari tra le prime società del Sud Italia. Tra i vari risultati, Eva Gatto ha raggiunto finale B nel singolo femminile under 19 e tra i ragazzi Davide Annacontini e Filippo Prezioso sono arrivati in finale B del due senza, Andrea Licciardi, Alexander Liantonio, Nicola Rotondo Domenico Sidney Triggiani, Francesco Tanzarella, Filippo Prezioso Davide Annaconini , Davide Palazzo dellla VVF Carrino e il timoniere Nicola Bussola sono arrivati quinti nella finale dell’Otto Under 17.

“C’è molto entusiasmo nella società per l’andamento di queste gare. Dai tecnici agli atleti stessi, passando dal presidente al consiglio direttivo, c’è molta soddisfazione per aver confermato ancora una volta la nostra capacità di far bene, nonostante le difficoltà che noi baresi abbiamo rispetto ad altre società”.

Infatti a caratterizzare la preparazione atletica dei canottieri baresi è il campo di allenamento, il mare, diverso dal campo di gare, o fiumi o laghi. I cussini quindi sono obbligati a prepararsi con acque più torbide e spesso mosse.