Dado vegetale fatto in casa: la ricetta per preparare il gustoso insaporitore naturale

E' tempo di zuppe e brodi caldi per contrastare l'arrivo del freddo invernale e quale miglior modo se non quello di gustare un brodo preparato con un 'dado' vegetale fatto in casa? Ecco la ricetta che ci propone la nostra amica Vita.

Ingredienti

Verdure: 1 carota, 1 zucchina, 1 gambo di sedano, 1 cipolla, 5/6 pomodorini, 1 spicchio d'aglio, un ciuffetto di prezzemolo, 1 di basilico, salvia

160 g Sale fino

80 gr di Olio extravergine d'oliva

30 gr di vino bianco

Preparazione

Pulite e lavate tutte le verdure e Tagliate a piccoli pezzi, tritate il prezzemolo.

Preparate una grande pentola dove metterete l’olio extravergine di oliva, le verdure tagliate e il sale. Una volta che inizieranno a cuocere inserire il vino e lasciate tutto a fuoco basso per un'oretta e mezza. fate raffreddare. mettete tutto in un mixer e tritate.

Come conservare il dado

Se volete conservare il dado in frigo allora mettete la crema di verdure ottenuta per il dado vegetale in un barattolo. Può essere conservata per una 20ina di giorni.

Se invece volete conservare la cream di verdure per il dado in freezer allora dovete rivestire gli stampini per i cubetti di ghiaccio con la pellicola trasparente e riempirli fino all'orlo. Dopo circa 12 ore in freezer otterrete dei cubetti che potrete conservare in un sacchetto di plastica da utilizzare poi all'occorrenza.