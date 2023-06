Il saluto in musica di Decaro a Fiorello: "Ti regaliamo una teglia e la ricetta di patate, riso e cozze"

Il videomessaggio in occasione dell'ultima puntata di 'Viva Rai2'. Il sindaco in versione cantante e la risposta del conduttore: "Spero di venire presto a Bari, per correre sul lungomare"