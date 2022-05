Cappuccino decorato: come stupire a colazione con la 'Latte art'

Iniziare la giornata con una buona colazione fa davvero la differenza. Oltre alla bontà degli ingredienti anche l'occhio vuole la sua parte. Va sempre più di moda il cappuccino decorato, oggi sempre più diffuso grazie alla 'Latte Art', una tecnica di decorazione che vanta origini italiane: venne infatti inventata da un barista veronese verso la fine degli anni ’70.

Il cappuccino diventa una vera e propria opera d’arte: giochi di chiaroscuro che danno alla bevanda un aspetto accattivante e divertente scaturendo un forte senso di appeal nel consumatore finale.

La ricetta

Tantissimi gli stili che è possibile realizzare: Stencil, Writing, Topping, Etching, Animals, Latte Art, Painting, Free Style e 3D. Sebbene si tratti di un’arte ricca e complessa, in cui studio, tecnica e precisione fanno la differenza nell’abilità di un perfetto Barista, oggi vogliamo provare a proporvi un’idea facilmente eseguibile anche in casa, soffermandoci in particolare su una tecnica che potrebbe far felici non solo i coffee e animal lovers ma anche i più piccoli. Non occorre essere esperti per creare una figura divertente, basta seguire i nostri semplici consigli ed il gioco è fatto: ecco dunque come creare un dolce orsacchiotto sul nostro cappuccino.