Halloween in casa: zucche, ghirlande e tanta fantasia per festeggiare in sicurezza con i bimbi

Quest'anno non si potrà festeggiare nei locali, organizzare party chiassosi in casa e andare in giro gridando 'dolcetto o scherzetto', ma si potrà comunque vivere la festa di Halloween tra le mura di casa festeggiando con i vostri bambini. Manca poco ormai e se avete in mente di trasformare la vostra dolce casa in quella degli orrori allora vi suggeriamo alcuni consigli per un perfetto allestimento in stile Halloween.

Ecco qualche consiglio su come creare decorazioni fai da te per grandi e piccini, economici e facili da realizzare.

L'ingresso

Per i piccoli potete applicare degli adesivi e creare delle facce mostruose, oppure aggiungere zucche, ragnatele, lenzuola per ricreare dei fantasmi.

Ghirlanda fai da te

L'ingresso, può essere decorato con una ghirlanda fai da te. Ecco l'occorrente:

filo per fiorai, reperibile nei negozi di fiori ma anche presso ferramenta;

tralci di vite;

pittura nera acrilica;

spray e a pennello;

serpenti di plastica, reperibili nei negozi per giocattoli.

Occorrerà per primo dipingere i tralci di vite e i serpenti con la pittura nera e lasciare che si asciughino. Nel frattempo la ghirlanda la realizzate avvolgendo il filo su se stesso e dipingendolo di nero con la pittura spray. Fatto questo, fissate a vostro piacimento i tralci ed i serpenti.

Interni

In questo periodo dell'anno i negozi vendono tutto l'occorrnte per le decorazioni: tovaglie, finte ragnatele, zucche, lumini, candele, maschere, costumi, scheletri e teschi da posizionare qua e là sono ideali per creare l'atmosfera giusta.

Chi ama il fai da te, non può non perdere la testa nel realizzare la classica lanterna utilizzando una zucca. Come procedere?

Procuratevi una zucca dalla forma regolare e con un bel tono di arancio. Con l'aiuto di un coltello fate un foro sulla zucca che abbia il diametro di almeno 10 cm, così da consentire facilmente l'inserimento della candela, servendovi di un punteruolo e di un cucchiaio provvedete poi a svuotare la zucca. Una volta terminata la parte più faticosa del lavoro, si passa a quella più creativa, dare un volto alla lanterna. Per far questo occorre disegnare o stampare singolarmente i componenti del viso. Fissate i ritagli sulla zucca con lo scotch e realizzateli servendovi di un taglierino per le rifiniture. Una volta completata l'operazione, inserite una piccola candela all'interno della zucca.

Pronti, partenza...party virtuale

Ecco che una volta pronti, con la casa decorata a tema e voi travestiti e truccati insieme ai vostri figli, potrete organizzare un party virtuale con i compagni di classe o con gli amici dello sport. Tutti connessi sarete pronti a passare una serata tra giochi a distanza e magari facendo una merenda a base di biscotti spaventosi.