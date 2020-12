''Deliverimba - La Rimbamband a casa tua'', un'idea regalo diversa dal solito: scopri cos'è

Giovedì 17 dicembre prosegue il progetto «SmartSmiling» della Rimbamband, con il nuovo appuntamento: il video, che come sempre è un mix di arte visuale, teatro, musica e comicità, sarà pubblicato alle 15 sui canali social del gruppo (pagina Facebook, Instagram e YouTube). Il sesto capitolo vedrà il gruppo formato da Raffaello Tullo (canto e percussioni), Renato Ciardo (batteria), Nicolò Pantaleo (sax), Vittorio Bruno (contrabbasso) e Francesco Pagliarulo (pianoforte) alle prese con il «racconto» del 2020: l'anno più complicato degli ultimi tempi sarà descritto mese per mese in poco più di un minuto, con il classico stile fatto di gag brevissime, musica e teatro.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno di alcuni sponsor privati che in un momento così difficile hanno deciso di accettare la sfida e gettare il cuore oltre l'ostacolo: Supermercati DOK, Autoclub Group, Cantine Imperatore, Leonetti Costruzioni Srl, Frulez, Perla Nera Gioielli, Osteria La Sol Fa, Azienda Agricola D'Aprile Bartolomeo. I video sono realizzati con la collaborazione tecnica di William Volpicella e l’infografica di Vincenzo Recchia (direttore creativo di Imood Studio).

È inoltre appena partito un altro progetto della Rimbamband, che con i teatri chiusi prova a inventarsi altre strategie per interagire con i propri fan: «Deliverimba - La Rimbamband a casa tua» è un servizio che i cinque «rimbambini» svolgeranno in questi giorni in prima persona per un'idea regalo diversa dal solito. Molti fan chiedevano loro come poter acquistare le t-shirt ufficiali della Rimbamband, quelle che indossano nei loro video. E allora Raffaello, Renato, Nicolò, Vittorio e Francesco hanno scelto di salire direttamente sul proprio furgone, per portare direttamente a casa dei richiedenti le t-shirt (per le province di Bari e BAT). Per organizzare tutto è sufficiente scrivere un messaggio WhatsApp al 320.926.89.69, specificando taglia, indirizzo e quantità. Saranno loro in carne e ossa a portarle direttamente a casa dell'acquirente, nel pieno e rigoroso rispetto delle regole anti-Covid. Il costo della t-shirt è di 30 euro, e ci saranno sconti per chi acquisterà quantità superiori a 5 pezzi.