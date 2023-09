Musica, spettacoli e un contest per le giovani band: il Demodé pronto per la nuova stagione, Negrita e Angelina Mango tra i live

Sabato 30 settembre avrà inizio la nuova stagione 2023-24 del Demodè Club di Modugno (Ba), club e sala concerto tra le più attive nel Sud Italia, diretta da Dario Boriglione, che anche quest’anno vuole proporsi come un’officina del divertimento e della buona musica, con una proposta artistica variegata che vedrà alternarsi nel corso dei mesi invernali concerti con i grandi nomi della scena musicale italiana e format originali, con coreografie spettacolari e artisti di spessore.

Si partirà con “Loveland”, spettacolo creato dal Demodè per abbattere ogni forma di abuso e forma di restrizione razziale, contro l’omofobia, la violenza sulle donne, il bullismo e tutte le altre forme di negatività. Successivamente si terrà, il 7 ottobre, il primo importante concerto della stagione con il tour dei Negrita, che tornano a esibirsi dopo sette anni, con il loro “Tour 2023”. Si continua la settimana successiva, il 14 ottobre, con un altro live che vedrà impegnata Angelina Mango, nota per aver partecipato nel 2023 alla ventiduesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e reduce dal successo estivo “Ci pensiamo domani”.

“Abbiamo già programmato l’intera stagione – ha affermato Dario Boriglione – che sarà piena di appuntamenti, come in passato. Come sempre ospiteremo tanti concerti di artisti nazionali che hanno scelto noi per fare tappa nel territorio barese con i propri tour. Un altro nostro punto di forza saranno format, party nei quali la musica non sarà l’unica protagonista, ma sarà data importanza anche ad altre forme artistiche attraverso scenografie curate e realizzate con materiali ad hoc e coreografie ricercate, eseguite da corpi di ballo professionali”.

Emis Killa, Fred De Palma, Venerius, Nayt, Emma marrone e Tropico hanno fatto già registrare il tutto esaurito. Ma tanti altri si avvicenderanno durante l’inverno. Per quanto riguarda i format, a ottobre saranno subito presentati il “Teenager dream” party recentemente ideato, che ha registrato sin dalle prime uscite il sold–out in tutta Italia, “Wasaby” la festa friendly del Demodè e la grande festa di Halloween firmata Demodeland.

“I nostri sono dei veri e propri spettacoli, che proponiamo anche fuori dalla nostra struttura, sia in altri club italiani e europei che nelle piazze. Mi piace definire il Demodè un laboratorio del divertimento, nei quali trovano spazio tutti gli artisti”.

All’insegna dell’apertura verso i nuovi musicisti, il Demodè insieme a Bar Portineria di Bari, di Luca Catalano, rinsaldando la partnership già avviata lo scorso anno attraverso il contest “Giovedindie”, in questa stagione proporrà nel club di Modugno un progetto settimanale che vedrà protagoniste le band del nostro territorio, le quali avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Demodè Club, farsi conoscere dal grande pubblico e le più particolari saranno proposte alle grandi agenzie organizzatrici di concerti per aprire i live di artisti già affermati.

Non mancheranno, infine, gli appuntamenti legati al sociale, con feste gratuite in collaborazioni con vari enti locali e del terzo settore.