Foto sul lungomare e video in albergo, Diletta Leotta racconta il suo soggiorno barese su Instagram

Soggiorno barese per Diletta Leotta, icona dei social network e volto noto della rete televisiva Dazn. La conduttrice televisiva ha affidato il racconto della sua giornata a Bari, alle immagini del suo canale Instagram, account seguito da più di 8.300.000 utenti.

Classica foto in 'posa da turista' sul lungomare del capoluogo pugliese: è questo l'ultimo post di Diletta, pubblicato senza rivelare però la location ai suoi fans. Dedicate a Bari anche le sequenze della 'storia' caricata sul social network: le immagini la ripropongono sorridente sulla terrazza del 'Grande Albergo delle Nazioni', seguono un'altra foto sul lungomare ed una romantica scena del tramonto 'vista mare'.

La chiusura della 'storia instagram', affidata ad una ballerina scatenata in una pizzica salentina, rivela il motivo della visita in città: la giornalista avrebbe partecipato ad una festa in una villa di un imprenditore barese a Parchitello. La 'serata vip' è immortalata anche nella foto pubblicata, sulla sua pagina facebook, dal Sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Il parlamentare di Forza Italia, in un'immagine con Diletta Leotta, cita ironicamente il film "Metti una sera a cena", per commentare l'incontro.