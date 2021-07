Sospesi tra cielo e terra con un panorama mozzafiato: in Puglia arriva 'Dinner in the Sky', il ristorante ad alta quota

Mangiare avendo l'adrenalina a 1000 perchè sospesi ad alta quota: arriva in Puglia, precisamente nel porto di Trani, il Dinner in the Sky, la cena sospesa tra cielo e terra.

L'evento è stato inaugurato il 1 luglio nella Perla dell’Adriatico e si ripeterà ogni giorno fino al 4 luglio. Cosa si potrà fare quindi? Chi ama le emozioni forti e non soffre di vertigini potrà consumare una colazione, pranzo, cena o aperitivo sospesi tra le nuvole. A far da cornice della suggestiva idea è il molo Santa Lucia. Come avvenuto in altre città tipo Londra, Dubai, Las Vegas e Bruxelles è ora approdato anche nel Tacco d’Italia, lasciando con il naso all’insù curiosi ed estimatori e registrando sold out in città.

©Foto Dinner in the Sky Italy

Di cosa si tratta

Si inizia con un aperitivo di benvenuto e nel frattempo prima di iniziare la vera e propria degustazione dei i piatti preparati dallo chef, un'hostess accoglie i commensali che arrivano sul posto per la registrazione per poi andare nella zona ‘hospitality’. I partecipanti vengono accompagnati due alla volta sulla piattaforma e messi in sicurezza sui sedili. Inizia così il conto alla rovescia di 10 secondi che porta i commensali sospesi ad un'altezza di 50 metri. La Dinner in The sky accoglie 22 ospiti per un’esperienza straordinaria. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.

L’evento sarà strutturato per ammirare il cielo di Trani e della Puglia dalle ore e colori dell’alba con la colazione e un aperitivo tipo pugliese al pranzo con le specialità del mare della terra pugliese sino ai colori del tramonto che si riflettono sul bianco della pietra di Trani.

