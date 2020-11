Patatine in busta: perchè creano dipendenza?

Quel 'croc' che crea dipendenza: succede anche a voi? Gusto e croccantezza sono il mix perfetto per gli appassionati. Più rumore fanno più le vogliamo e più ci piacciono. Il nostro stomaco non è mai sazio di patatine. Ogni volta che apriamo un pacco ne mangiamo un po', lo richiudiamo con la promessa di metterlo via ma il nostro pensiero è sempre lì...ecco che lo riapriamo per iniziare nuovamente a mangiare.

Le patatine in busta creano una delle forme di dipendenza alimentare più diffusa. I ragazzi, e non solo, le divorano durante la pausa pranzo a scuola, a merenda, davanti ad un film.

Ma perché non riusciamo a smettere? Secondo alcuni ricercatori questa assuefazione, che facilita poi il sovrappeso e col tempo porta all’obesità, è dovuta alla presenza del sale. Il sale con lo zucchero e il grasso forma un trio perfetto per rendere irresistibili le patatine al nostro palato.

Quindi il consiglio è: mangiatene sì, ma con misura, perchè non fanno poi così bene!