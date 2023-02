'Divina Colomba', al via la quinta edizione: parte il concorso dei migliori dolci artigianali tipici del periodo pasquale

Tutto pronto per la quinta edizione di Divina Colomba, concorso organizzato da Goloasi.it con lo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale e premiare la “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” e la “Miglior Colomba Artigianale Creativa” italiane. È record di iscrizioni per il 2023 con ben 318 colombe in gara realizzate da 246 artigiani di tutta Italia.

Nei giorni 22 e 23 febbraio, la prima fase del contest vedrà la commissione tecnica impegnata negli assaggi e nella selezione dei 20 dolci finalisti per categoria. Lunedì 13 marzo, invece, in occasione della fiera Levante Prof di Bari e in diretta streaming si terrà l’evento finale e, al termine degli assaggi da parte dei giudici, saranno finalmente annunciati i vincitori della quinta edizione di “Divina Colomba” e il podio per ogni categoria. A scegliere i lievitati più buoni, quelli che si aggiudicheranno i titoli di “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” e “Miglior Colomba Artigianale Creativa” sarà sempre una giuria tecnica composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Francesco Borioli, Antonio Daloiso, Mario Di Costanzo, Matteo Dolcemascolo e Eustacchio Sapone.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo e della fiducia che gli artigiani ripongono in noi, dimostrata dal numero record di iscrizioni registrate quest’anno - ha commentato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi.it e ideatore del concorso - Fra le novità di quest’anno c’è la location: la finale si svolgerà durante Levante Prof, la fiera di settore più importante del Mediterraneo. Altra novità riguarda invece l’introduzione del premio “Miglior Pasticcere Digitale”, contest lanciato in occasione dell’ultima edizione di Mastro Panettone e che riproponiamo anche per Divina Colomba. L’obbiettivo di questo premio è quello di mettere in risalto il valore del mestiere dell’artigiano attraverso le sue stesse parole, per aiutarlo a comunicare l’impegno e le qualità che rendono unico e prezioso il suo prodotto attraverso un video. Quello che riceverà il numero maggiore di like su YouTube vincerà un anno gratis di Ricette in Cloud”.

Divina Colomba è il contest che Goloasi.it organizza, con grande trasparenza e meticolosità, per premiare le Migliori Colombe Artigianali d'Italia, puntando particolare attenzione al rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e all’utilizzo del lievito madre. Il concorso si rivolge a tutti gli artigiani, titolari e dipendenti di attività, che desiderano sperimentare, confrontarsi e crescere. Tutte le informazioni sul contest sono sul sito www.goloasi.it e i canali social ufficiali del concorso.