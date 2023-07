Comicità e ironia: chi è Dj Frog, il deejay dei matrimoni pugliesi che impazza su Tik Tok

Non solo banchetti e decorazioni, oggi anche l'animazione del matrimonio ha la sua importanza per una buona riuscita della festa. Per intrattenere con stile gli invitati, parte spesso da parte degli sposi, una vera e propria caccia ad artisti di ogni genere tra giocolieri, maghi, fuochi d'artificio e trampolieri.

In Puglia ce ne sono davvero tanti di professionisti pronti a rendere unico e memorabile il tanto atteso evento ma spicca in questi tempi sui social (e non solo) l'arte originale e coinvolgente di un vero e proprio animatore sui generis: si fa chiamare Dj Frog, nome dell'omonima agenzia di animazione turistica da lui stesso creata, e spopola nel mondo del wedding party per il suo stile unico, geniale ea tratti dissacrante.

"Non ti sposare ma se proprio devi, divertiti", esordisce così nell'intervista a Baritoday per spiegare la filosofia della sua attività, nata per gioco e poi diventata una vera professione.

"Creo un rapporto diretto con gli sposi, confidenziale e con il mio approccio semplice e schietto elimina l'imbarazzo e sciolgo la tensione del momento". La cosa che differenzia Dj Frog dalle altre animazioni è il suo approccio. Da 'Non ti sposare, sarà il solito pacco' a 'Come fate a festeggiare l'inizio della fine', sono alcuni dei simpatici rivendicati visibili sul web. Sembrerebbe difficile empatizzare con lui, per la maniera quasi indisponente con cui si rapporta con gli sposi, ma è proprio il suo linguaggio 'impopolare' il punto di forza. " Sono un animatore ma allo stesso tempo divento un amico", racconta Antonio Roselli, in arte Dj Frog, "perchè mi prendo cura degli sposi dalla mattina fino alla chiusura della festa" e continua "divento uno di famiglia, il loro confidente, vado a trovarli prima del rito e li accompagno in chiesa. Mi prendo a cuore tutti i momenti della loro giornata dal primo ballo fino al taglio torta".

Non solo quindi è presente durante il ricevimento per l'animazione della festa, Dj Frog come un vero direttore artistico, insieme al suo team, accoglie gli sposi prima dell'ingresso in sala e li affianca per tutta la festa. " La mia presenza", dice "non intacca la sobrietà e l'eleganza del momento: ci sono ma senza mai cadere nel 'troppo'".

La sua è un'animazione intelligente, che rende unico e memorabile il giorno più importante per i festeggiati ed "è fatta", dice, "con moderazione. Del resto non faccio poi nulla di diverso da quello che vivo", continua, "io sono così, spontaneo, divertente anche fuori da questi contesti. Quello che si vede all'esterno, lo porto anche dentro e il mio lavoro è pura passione".

Infine conclude con la massima "Anche perchè non c'è tempo per essere tristi" che riassume la filosofia del suo lavoro e della sua vita.