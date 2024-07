Arriva la notte nojana tra dj-set e musiche mediterranee: a Noicattaro concerti gratuiti per tutte le età con Beat Fest

Un grande evento a suon di musica è pronto a scuotere la notte nojana tra dj-set e musiche mediterranee. A settembre arriva Beat Fest, una due giorni di appuntamenti che segna un nuovo format per la Wonderland Eventi, dopo il successo itinerante della Cartoon night.

Cinque gli artisti che si susseguiranno sul palco a Noicattaro, con una line-up d’eccezione che sarà svelata nelle prossime settimane. Il tutto come da tradizione degli eventi Wonderland, in forma completamente gratuita, così da richiamare bambini e adulti a una serata di puro divertimento, senza distinzione alcuna di età, genere o cultura.

In attesa di svelare il parterre completo di ospiti della Beat Fest, Wonderland Eventi svela un’anteprima: ad attendere il pubblico non ci saranno solo star dietro la consolle, ma anche un gruppo che ha saputo fare della commistione culturale e musicale il suo punto di forza. Parliamo della BandAdriatica, che a un repertorio di musica salentina uniscono elementi sonori proveniente da tutte le coste sonore del Mediterraneo, spaziando tra Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa. Una band che ha conquistato anche la critica del Babel Med 2017 di Marsiglia, tanto da essere sancita come “migliore proposte di tutta la rassegna" e "migliore live-act italiano".

Ma le sorprese della Beat Fest, che avrà un occhio di riguardo anche per il pubblico di giovanissimi non sono finite qui. Tutte le novità dell’evento, che gode del patrocinio del Comune di Noicattaro, saranno svelate nelle prossime settimane.