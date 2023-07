La 'settimana' di Dolce e Gabbana in Puglia: yacht ormeggiato a Polignano, sfilate moda ad Alberobello e Ostuni

Ultimi dettagli e preparativi per l'appuntamento clou della moda internazionale in Puglia dell'estate 2023, ovvero le sfilate di Dolce e Gabbana in alcune delle più suggestive località della regione. I due stilisti di fama mondiale sono già giunti nel Tacco dello Stivale con il loro yacht, la 'Regina d'Italia', attraccato nel porticciolo di Polignano a Mare.

A illustrare le iniziative vi sarà una conferenza stampa domattina in Regione, a Bari, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Michele Emiliano, e dell'Ad di D&G, Alfonso Dolce. Venerdì 7 sarà la volta, a Borgo Egnazia, con un cocktail di benvenuto mentre l'8, nello Spazio Ulivi Pettolecchia, vi sarà la presentazioni delle creazioni di Alta Gioielleria della maison.

Domenica, invece, ad Alberobello, sarà presentata la collezione donna Alta Moda mentre lunedì a Ostuni sarà la volta dell'Alta Sartoria Uomo. La 'settimana' pugliese si concluderà con una festa nella Masseria San Domenico di Savelletri.