Dai fichi dottati del Salento al finocchietto selvatico della Murgia barese: così Eustachio Sapone vince il premio 'miglior panettone artigianale'

È stata la Dolceria Sapone ad aggiudicarsi il premio Puglia Food Award per la categoria dolci. Il riconoscimento che premia le eccellenze agroalimentari è stato consegnato al mastro pasticcere Eustachio Sapone durante il Galà di Premiazione di sabato 24 ottobre nello scenario del Golf Resort di Acaya a Lecce, dove per l’occasione gli ospiti hanno potuto degustare una sua nuova creazione, un panettone artigianale con fichi dottati del Salento, arance del Gargano e finocchietto selvatico della Murgia barese, nuovissima variante del lievitato natalizio, una sorta di quintessenza dei profumi pugliesi.

Il premio Puglia Food Award prevede la partecipazione di aziende che producono prodotti di eccellenza, proprio come il panettone artigianale della Dolceria Sapone, preparato secondo il processo di lavorazione della tradizione artigiana e con ingredienti selezionati, divenuto negli anni prodotto di punta della pasticceria per la sua riconoscibile qualità, che nel 2020 ha conquistato anche le spiagge con il Panettone di Ferragosto e ora si prepara ad addolcire le festività natalizie in arrivo.

“Il mio ringraziamento è rivolto a chi mi ha sostenuto e incoraggiato fin dal primo giorno, al mio fedelissimo staff e agli amici di sempre, a chi sta scoprendo i miei prodotti solo oggi, a chi ama così tanto il mio panettone e le sue combinazioni di sapori che non riesce a passare una festività senza condividerlo con i propri cari. Stiamo attraversando un momento difficile per il nostro Paese, ma la determinazione, l’impegno e la passione che ogni giorno ci spingono ad andare avanti, riusciranno a farci superare anche questa sfida nel migliore dei modi.” – ha commentato Eustachio Sapone a seguito della premiazione, promettendo anche importanti novità in arrivo in vista del prossimo Natale.

Dolceria Sapone è una pasticceria artigianale con sede ad Acquaviva delle Fonti (BA) fortemente voluta dal pasticcere Eustachio Sapone, che nel 2005, dopo aver acquisito per mano di pasticceri di fama internazionale le tecniche più innovative della pasticceria moderna, decise di avviare questo progetto ambizioso nella sua città natale. Dolceria Sapone offre sempre nuovi prodotti, frutto di sperimentazione continua attraverso l’utilizzo di materie prime provenienti soprattutto dalle terre di Puglia. Il panettone artigianale di Eustachio Sapone è stato anche premiato nel 2017 come “Miglior Panettone Artigianale d’Italia” nel concorso “Mastro Panettone”.

Maggiori informazioni su www.dolceriasapone.it e sui canali social ufficiali della Dolceria Sapone.