Torna 'Domenica al Museo': nel mese di marzo un nuovo ingresso a costo zero nei luoghi della cultura di Bari e provincia

Il 5 marzo si rinnova l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese nei luoghi della cultura.

La Puglia, culla di grande bellezza, apre le porte di musei, castelli e parchi archeologici per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale.

La gratuità diventa occasione privilegiata anche per visitare la mostra “Antichi popoli di Puglia. L’archeologia racconta”, allestita nel Castello Svevo di Bari, prodotta interamente dal Ministero della Cultura e curata dal Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna, e dal Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri; l’allestimento, di ampio respiro, include oltre 600 reperti provenienti dai musei della Direzione Regionale Musei Puglia, ma anche della Direzione Regionale Musei Basilicata, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, da musei civici e regionali e dai depositi delle Soprintendenze, consentendo, in questo modo, anche a oggetti solitamente non esposti di essere conosciuti e ammirati.

Si invita a visitare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it per informazioni sul calendario delle visite guidate speciali, ma anche sugli orari di apertura del Castello e degli altri luoghi della cultura nel mese di marzo, in cui resteranno in vigore gli orari invernali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.