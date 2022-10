'Medaglia di bronzo' per un pasticcere pugliese al Campionato del Mondo dei lievitati: terzo nella categoria 'Panettone classico'

Si è tenuto a Fiano Romano (Rm) nella splendida location del Castello Orsini il "Campionato del Mondo del Panettone 2022" organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. A conquistare la medaglia di Bronzo nella categoria "Panettone classico" nella finale, con altri 35 colleghi provenienti da tutta Italia, il pugliese Domenico Carlucci.

5 le categorie in concorso, "Il miglior panettone classico del mondo, "Il miglior panettone innovativo del mondo", "Il miglior panettone salato del mondo", "Il miglior pandoro del mondo" e "Il miglior panettone/Pandoro decoratore del mondo".

Inizialmente hanno concorso per tutte e 5 le categorie ben 350 candidati ciascuno con i loro lievitati; c'è stata una semifinale con giuria interna alla Federazione, di cui fece parte il Presidente Fipgc Matteo Cutolo, il rappresentante dei panificatori in Fipgc Fabio Albanesi ei vincitori delle passate edizioni del concorso. Dopo una prima "scrematura" c'è stata la finale, disputata il 23 Ottobre 2022, con giuria esterna, composta da 4 Professionisti di fama mondiale che ha valutato i panettoni rimasti in gara nelle 5 categorie. La giuria esterna è composta da Fabio Bertoni, la Dott.ssa Simona Lauri, Alessandro Bertuzzi e Ettore Cioccia, tutti grandi professionisti e lievitisti. Medaglie ed attestati di partecipazione sono stati assegnati a chi non ha raggiunto il punteggio necessario al raggiungimento delle medaglie di bronzo, argento e oro. Assegnati poi i 5 ori assoluti per chi ha totalizzato un maggior punteggio nelle 5 categorie.

Per il bronzo dai 71 agli 80 punti, per l'argento dagli 81 ai 90 punti e per l'oro dai 91 ai 100; l'oro assoluto ha rivecuto un premio equivalente a 500 euro offerto dai vari sponsor della manifestazione.

I criteri di valutazione:

alveolatura (15 punti),

profumo (punti 20),

taglio (15 punti),

cottura (15 punti),

gusto (20 punti),

sofficità (15 punti).

I panettoni devono rispettare categoricamente le indicazioni di legge in vigore, essere artigianali e realizzati con lievito madre per un peso di 1 Kg con margine di errore del 5%. Ogni partecipante ha inviato 2 panettoni con 5 brochure per la semifinale e 2 panettoni, identici, per la finale con 5 brochure. C'erano partecipanti da tutto il mondo tra cui ovviamente Italia. Il pasticcere Domenico Carlucci ha realizzato, per semifinale e finale, un panettone classico con lievito madre liquido (li.co.li).