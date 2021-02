"Donate coperte e segnalateci chi ha bisogno di aiuto", l'appello dei volontari di InConTra ai baresi

Dopo l’iniziativa 'Cibo per il cuore' durante grazie alla quale sono stati distribuiti ai senzatetto pasti caldi, coperte e medicinali accompagnati da un fiore rosso e una poesia per San valentino, la grande macchina della solidarietà dell'associazione In.con.Tra. non si ferma e continua a sostenere le persone in difficoltà della nostra città. Il loro appello su Facebook risuona come un grande richiamo, un grido d'aiuto per tutti i poveri che in questo particolare periodo non hanno un posto caldo nel quale passare la notte.

Condividiamo il loro appello perchè possa arrivare a quante più persone pronte a dare una mano:

Aiutateci condividendo questo post affinché quante più persone possano: - segnalarci i senza dimora per la città; - donarci coperte, vestiti e qualsiasi tipo di bene di prima necessità. Siamo in giro in attesa delle vostre segnalazioni.

Queste giornate di gelo mettono tutti a dura prova, ma in particolar modo i meno fortunati che non hanno un riparo efficiente.

Per questo è nostro dovere - dicono - prestarci al supporto dei più bisognosi.