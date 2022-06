Un giovane dottorando dell'Università di Bari vince il Premio Italia-Canada per l'Innovazione 2022

Leonardo Sportelli, dottorando in Neuroscienze Applicate, Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso dell’Università di Bari è tra i vincitori del Premio Italia-Canada per l’Innovazione 2022 per la sezione Mental Healt.

L’Innovation Award, istituito dall’Ambasciata del Canada in Italia per la prima volta dieci anni fa, mira a sostenere lo sviluppo di relazioni forti e mirate tra individui, ricercatori e istituzioni in Italia e le loro controparti in Canada.

Utilizzando gli strumenti e i concetti dell'analisi basata sul genere +, le applicazioni devono spiegare anche come il il progetto può avere un impatto diverso su diversi gruppi di persone.

Quest’anno, in occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche Canada-Italia, con la 10a edizione l’Ambasciata ha voluto destinare i finanziamenti ad esperti di innovazione, ricercatori e scienziati, per sviluppare progetti di collaborazione con partner canadesi in aree che guideranno uno sviluppo socio-economico innovativo, inclusivo e sostenibile.