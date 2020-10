Panzerotti a go go: dove mangiare questo buonissimo street food barese

Fritti o al forno i panzerotti sono da gustare rigorosamente in piedi, a passeggio magari o seduti sulla panchina o sul muretto. Sono per noi baresi lo street food per eccellenza. Oggi ne fanno di tanti tipi, alla carne alla ricotta forte, vegani, al pesce ma l'unico, l'intramontabile e gustoso che non stanca mai è quello classico con pomodoro mozzarella. In quello fritto una piccola aggiunta di capperi non guasta.

Come la focaccia, anche i panzerotti si possono trovare nei panifici, rosticcerie e nelle pizzerie. Oggi però ci sono anche le panzerotterie, locali specializzati nella vendita esclusiva di questa specialità barese.

Ecco per voi una piccola lista su dove poter gustare in compagnia degli ottimi panzerotti a Bari. Vi segnaliamo anche uno di Triggiano famoso per sfornare panzerotti XXL. Se ne conoscete altri suggeriteceli! Buon appetito!!

L'Arte della Focaccia 2 - Vico San Cristoforo, 11 Bari

DI COSIMO Pizzeria - via Giovanni Modugno 1 Bari

CIBO' - piazza Mercantile 29 Bari

Pizzeria IL FORNACCIO - via Crispi 87 Bari

Ghiotto Panzerotto Viale Papa Pio XII, 43 Bari

Il Panzerotto Via Gaetano Postiglione, 4 Bari

Mattarello Via Giuseppe Bozzi, 24 Bari

DaDooDa Via Roberto da Bari, 152 Bari

Panzeropoli Piazza Mercantile, 35 Bari

Olio&Farina Via Argiro, 15 Bari

Pizzorante ARLECCHINO - Via Antenore (Triggiano)



