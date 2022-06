Due eccellenze made in Puglia presentate al Mecspe di Bologna: protagonista la transizione digitale per le imprese italiane

La transizione digitale è un obiettivo prioritario per le aziende italiane. L’agenzia di sviluppo Mendelsohn, nata a Bari, oggi con una sede anche a Reggio Emilia, ha fatto la storia della finanza agevolata in Italia negli ultimi 40 anni e sta supportando migliaia di aziende in questo processo di transizione digitale.

Un team di professionisti, con differenti specializzazioni, che assistono gli imprenditori nella realizzazione delle loro aspirazioni, soprattutto favorendo l’accesso agli incentivi che spettano alle loro imprese. Non consulenti, ma manager specializzati nelle principali aree strategiche aziendali: incentivi, innovazione, ambiente, formazione e finanza.

“Siamo premiati ogni giorno con il successo dei nostri clienti. La percentuale di successo delle nostre attività è dell’88,9%, per questo, dopo 40 anni di attività, sono ormai migliaia le piccole e medie imprese che ci gratificano con i successi ottenuti anche con il nostro aiuto”, spiega Sergio Marco Previati, amministratore unico di Mendelsohn.

Mendelsohn sarà presente dal 9 all’11 giugno prossimi al Mecspe a Bologna, la fiera internazionale di riferimento per l'industria manifatturiera. Tra le eccellenze della tecnologia applicata all’industria ci sarà anche “SUPERNOVA Fabbrica Digitale”: un pacchetto di servizi innovativi creato dall’agenzia di sviluppo barese e dedicato a tutte le aziende italiane che intendono avviare o proseguire la digitalizzazione dei propri processi produttivi. Per tutte le aziende Il pacchetto di servizi comprende: un check up tecnologico e organizzativo del sito produttivo, il progetto di integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale; la fornitura dei programmi informatici necessari, le pratiche di accesso agli incentivi disponibili; la formazione 4.0.

Per fare un esempio pratico, un progetto di digitalizzazione con investimenti da 1 milione di euro ripartito in: acquisto di macchinari 4.0 per il valore di 350mila euro, acquisto programmi informatici per interconnessione fisica e gestione IOT in cloud per il valore di 50mila euro, progetto di digitalizzazione e formazione del personale (buste paga e consulenze) per il valore di 600mila euro. Per un’azienda del Sud Italia tra contributi a fondo perduto e crediti d’imposta spettanti significa un recupero di 700mila euro, per una del Centro Nord un recupero degli investimenti pari a 494mila euro.

“Ci presentiamo al prossimo Mecspe come la finanza agevolata più digitale d’Italia. La digitalizzazione aumenta l’efficienza dei processi, li ottimizza e contribuisce alla crescita dell’impresa. Perché velocizza tutti i processi aziendali, non ultimo quello organizzativo, essenziale per competere sui mercati. L’interconnessione la vediamo a 360 gradi e insieme all’impresa che seguiamo la facciamo diventare un fattore di grande successo aziendale. Perché digitale significa anche efficienza finanziaria e energetica”, aggiunge Previati.

In anteprima al Mecspe di Bologna Mendelsohn presenta Supernova IoT Cloud una piattaforma IoT (Internet of things) che connette tutti i macchinari e gli altri oggetti della tua fabbrica digitalizzando i processi produttivi. Una vera e propria intelligenza artificiale che raccoglie i dati dalle macchine con la cadenza che è più utile all’azienda e li trasmette a un cervello che li trasforma in informazioni utili per le decisioni strategiche. Un sistema d’interconnessione a 360 gradi, accessibile ovunque da smartphone e tablet in ogni parte del mondo. I vantaggi sono molteplici: monitorare in tempo reale le prestazioni dei macchinari, eliminare i costi fissi informatici, programmare la manutenzione e integrazione totale con il MES.

Mendelsohn offre anche delle garanzie. I controlli del Mise sono severi e spesso si traducono in revoca del finanziamento per questo Mendelsohn ha studiato anche un servizio, Monitor 4.0, per blindare gli incentivi utilizzati a fronte di investimenti in beni materiali o immateriali 4.0. A seguito di esito positivo delle verifiche, la società rilascia a firma di un ingegnere iscritto all’Albo e accreditato 4.0 l’Attestazione di conformità per ogni singolo bene, comprendente sia la conformità ai requisiti di legge sia la conformità al mantenimento degli stessi dimostrata mediante apposita reportistica.

“Non è la prima volta che partecipiamo al Mecspe a riprova del nostro coinvolgimento nello sviluppo di aziende nazionali ed internazionali. Per l’occasione presenteremo anche dei casi di studio di Fabbriche Digitali by Mendelsohn, esempi concreti di realtà industriali che illustreranno i risultati ed i vantaggi della partnership con la nostra realtà. Non mancherà anche la Guida Incentivi Fabbrica Digitale edita dal Centro Studi Mendelsohn per non lasciare alcun dubbio sulle misure attualmente attive in Italia a supporto anche dell’industria Manifatturiera. Ci vediamo al Mecspe Pad. 21 Stand A30!” conclude Sergio Marco Previati, amministratore unico di Mendelsohn.