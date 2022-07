Due Panifici baresi nella guida '50 Top Pizza': sono tra le migliori pizzerie "da taglio e asporto" d'Italia

E' uscita 50 Top Pizza, la guida delle migliori pizzerie al mondo, la più influente e desiderata dai pizzaioli realizzata da un'attenta giuria che ha messo al vaglio da Nord a Sud un alto numero di pizzerie ponendo una particolare attenzione su qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli.

Il primo posto se l'è aggiudicato Roma, capitale della pizza al taglio in Italia con Pizzarium di Gabriele Bonci che per il terzo anno consecutivo ha vinto come Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto d’Italia). Al secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare, terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano.

Per la Puglia e in particolare nella provincia barese spiccano i nomi di Panificio Di Gesù ad Altamura e Panificio Adriatico di Bari.

Ecco la lista completa di Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia, da taglio e asporto, 2022: