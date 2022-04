 Giornata mondiale della Terra: la necessità di cambiare rotta per salvaguardare il nostro pianeta

Il 22 aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra, conosciuta nel mondo come l'Earth Day, dove si ribadisce con maggior accento, l'importanza della tutela del nostro pianeta. Anche in piena pandemia, la Giornata della Terra rimane una delle più importanti feste ambientali mai organizzate a livello mondiale. E' giunta al suo 51esimo anniversario con diverse iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza della salvaguardia delle risorse naturali del nostro pianeta.

Il disastro ambientale causato dalla Union Oil a Santa Barbara, in California, nel 1969 diede inizio al movimento. I 100mila barili di petrolio riversati in mare smossero le coscienze e innescarono una corsa contro il tempo per cercare di rimediare al danno, che compromise l'ecosistema marino per diversi anni, provocando la morte di molte specie.

Ridurre il nostro impatto sul pianeta è tanto necessario quanto rimediare ai danni provocati fino a questo momento, dall'inquinamento di aria, acqua e suolo, all'esaurimento delle risorse non rinnovabili, fino all'estinzione delle specie animali e alla distruzione degli ecosistemi.

Attuare comportamenti più sostenibili è perciò la rotta da seguire, a partire dalle scelte di tutti i giorni, per salvare la nostra Terra e la nostra vita sul pianeta.

Vivere green, come si fa?

Avere uno stile di vita sano per noi stessi, per gli altri e per l'ambiente che ci circonda non è complesso. Viviamo in un mondo meraviglioso e basta godere del piacere delle piccole cose per stare bene. Anche per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, occorre seguire solo delle semplici indicazioni per rendere green ed ecosostenibile ogni stile di vita. Ecco qualche consiglio.