Prestigioso riconoscimento all'azienda Saicaf come "Eccellenza di Puglia”: è tra le 100 migliori in Italia

'Ringrazio l’editore RDE Riccardo Dell’Anna, l’associazione VeraPuglia nel Mondo e dall’associazione Liber per il prestigioso riconoscimento ricevuto. Questo a conferma che la nostra Saicaf, dall’alto dei suoi 90 anni compiuti quest’anno, continua a suscitare orgoglio e competenza. Ci piace fare cose belle per il nostro territorio. Inoltre ci rende fieri essere annoverati tra le eccellenze della Puglia perché vuol dire che tutte queste ‘primavere’ ci fanno bene oltre che renderci specchio delle scelte dei consumatori. Non solo dunque un riconoscimento ma una conferma che guardare al futuro si può e si deve fare'.

Così il presidente della Saicaf spa, Cav. Antonio Lorusso, commenta il riconoscimento ‘Eccellenza di Puglia’ ottenuto dalla nota azienda del caffè nell’ambito dell’evento ‘Nuovi scenari e opportunità per una Italia icona di bellezza nel mondo’ che si è svolto al Boomerang Club di Torre Colimena (Marina di Manduria), a cui sono intervenuti i vertici delle istituzioni e delle organizzazioni nazionali, accademici e autorità con la giornalista Alda D’Eusanio. L’azienda pugliese è infatti tra le 100 eccellenze italiane per le quali già qualche anno fa lo stesso presidente era stato invitato a Roma dagli organizzatori per ricevere un premio per il lavoro di tutta la ‘famiglia’ Saicaf e che quest’anno si rinnova come eccellenza del tacco d’Italia per aver mantenuto alti standard di produzione in anni di importante difficoltà. A tutte queste realtà imprenditoriali ma non solo è dedicato un volume che racconta il prestigio e la bellezza della nostra cultura, dell’arte, del cinema e dello spettacolo; così come il turismo e l'agroalimentare, la manifattura e l'industria tra tradizione e innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione delle imprese, l'ambiente e la cura del paesaggio e del patrimonio culturale come attrazione turistica.

Tanto più possiede peso specifico questo elogio perché simbolo virtuoso di lavoro, passione e fiducia nella terra d’origine da cui la Saicaf ha sempre tratto grande ispirazione e idee per migliorare rimanendo vicino alla propria gente, costruendo fiducia e stima evolvendosi al passo con i tempi ma rimanendo fedele alla sua identità che la contraddistingue dai suoi primi 90 anni: la semplicità di essere ‘una di famiglia’ con cui andare a braccetto.