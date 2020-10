"I 40 anni dell'editrice L'Immagine: dalla Settimana Santa ai Patroni di Puglia, nei suoi progetti l'amore per il territorio"

L’Editrice l’Immagine di Molfetta ad ottobre 2020 compie 40 anni di attività. L’azienda di Molfetta in questi anni ha realizzato 5 miliardi di etichette per bottiglie, cataloghi d’arte per l’Accademia di Brera di Milano e numerose gallerie d’arte nazionali, pubblicazioni turistiche e lanciato importanti progetti di promozione del territorio come Patroni di Puglia, rete delle feste patronali regionali, e Settimana Santa in Puglia, che promuove la tradizione dei riti pasquali dal Gargano allo Ionio.

Editrice L’Immagine è attiva dal 1980 inizialmente come cooperativa ed è ancora gestita da Gaetano Armenio e Stefano Salvemini, due dei soci fondatori. Nata come impresa specializzata nella stampa serigrafica, negli anni si è occupata di stampa litografica-offset per poi passare, negli ultimi 15 anni, all’area del packaging realizzando 5 miliardi di etichette per oltre 1000 clienti tra PMI e grandi aziende agroalimentari del territorio nazionale ed estero di vari settori merceologici da quello vinicolo a quello oleario, passando per il settore delle birre artigianali, dei prodotti da forno e cerealicoli. Nel corso degli anni si è specializzata nella produzione di cataloghi pubblicitari, company profile, riviste, house organ, editoria artistica, turistica e letteraria. In questi anni Editrice L’Immagine è stata in grado di reinventarsi. Il forte legame con il territorio ha reso possibile, e rende tuttora, un’attività costante di promozione turistica culturale del territorio pugliese e attività di marketing territoriale dedicato al mondo dell’impresa. Negli anni la Editrice L’Immagine srl ha progettato e realizzato percorsi di promozione&marketing territoriale nel settore del mondo dell’impresa: da riviste specializzate a convegni di settore nonché esposizioni fieristiche. Dall’intuizione dei due soci fondatori sono nati importanti progetti di promozione turistica e culturale legati alle tradizioni religiose e folkloristiche della Puglia: dai riti della Settimana Santa in Puglia alle feste patronali dei Patroni di Puglia con la progettazione e realizzazione di guide turistiche a portali web dedicati, in stretta collaborazione con le numerose amministrazioni locali che hanno aderito ai vari progetti e all’assessorato regionale al turismo. E’ per esempio in corso una stretta collaborazione con la Università di Valladolid (Spagna) per la promozione culturale e turistica degli eventi pasquali spagnoli e pugliesi.