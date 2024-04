A 'scuola di emozioni', al Marconi-Hack arriva l'esperimento sociale con il tiktoker barese Luca Lobuono

Combattere stereotipi e violenze attraverso il riconoscimento delle emozioni e la condivisione dei propri vissuti personali per riflettere su tematiche importanti come l'identità e la differenza di genere: protagonisti gli studenti della scuola barese Marconi-Hack coinvolti in un esperimento sociale dedicato all'affettività.

Continua con grande partecipazione il percorso di educazione ai sentimenti “Inside Out”, organizzato dall’Istituto Marconi-Hack di Bari. Dopo una serie di iniziative tra cui la presentazione dell’ultimo libro di Michela Marzano, i cineforum, gli incontri con specialisti in ginecologia e psicologia, e l’avvio di un ciclo di incontri con psicoterapeuti dell’Associazione ‘Federica Angiuli’, finalizzato al riconoscimento delle emozioni e alla condivisione dei propri vissuti personali, sale l’attesa per l’esperimento sociale del barese Luca Lobuono.

Il tiktoker, meglio conosciuto come Lobuonoinside, che con i suoi video ha spopolato sulla piattaforma di video sharing cinese, interverrà presso la scuola di Largo Poerio durante uno dei laboratori tenuti dagli psicoterapeuti.

Un’iniziativa che si pone in sinergia con l’obiettivo del percorso avviato dal team di insegnanti di Lettere dell’Istituto Marconi-Hack, che punta ad aiutare ragazzi e ragazze a familiarizzare con i propri sentimenti e col proprio corpo, partendo dalla decostruzione degli stereotipi di genere.

Da quest’anno il percorso si è arricchito della preziosa presenza di una squadra psicoterapeuti dell’Associazione ‘Federica Angiuli,’ che finanzia interamente il progetto “A parole tue” avviato con 14 classi terze e finalizzato al riconoscimento e alla decodifica delle emozioni, e all’espressione e condivisione dei propri vissuti, al fine di offrire a ragazzi e ragazze strumenti adeguati ai diversi contesti della vita quotidiana.

L’Associazione, già presente presso l’Istituto dall’A.S. 2022/2023 per il supporto piscologico gratuito ad alunni, docenti e famiglie, nasce per ricordare l’operato di Federica Angiuli, psicologa e psicoterapeuta, che si è sempre spesa in iniziative volte all’educazione di adulti e minorenni, nonché alla rieducazione e al reinserimento di minorenni fragili e deviati.