Equinozio d'autunno: 'arrivederci estate'

Il 23 settembre alle 8.49 si celebra l'equinozio di autunno e salutiamo così l'estate entrando ufficialmente nella nuova stagione. In molte città gli alberi si tingono dei colori tipici di questa stagione: le foglie prendono i colori dei pigmenti, carotenoidi e antociani, che d'estate sono nascosti dal verde della clorofilla. Si apre una nuova stagione dove il cielo si riempie di stelle cadenti. In questo periodo dell'anno in particolari condizioni di trasparenza e in assenza d'inquinamento luminoso, si possono osservare in un'ora 10-20 stelle cadenti, con un minimo all'inizio della sera e un massimo prima dell'alba.

Ma perché si parla di 'Equinozio'?