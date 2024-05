La pizza di Errico Porzio a Bari, sui social l'annuncio dell'inaugurazione il 14 maggio: "Si mangia e non si paga"

La pizzeria napoletana di Errico Porzio, in corso Vittorio Emanuele a Bari, aprirà tra pochi giorni. E' lo stesso pizzaiolo, seguitissimo sui social, ad annunciare la data dell'inaugurazione con un video: appuntamento martedì prossimo, 14 maggio. "Ho conosciuto questa città per la prima volta con Andrea (un suo giovane collaboratore prematuramente scomparso, ndr) - scrive Porzio - Fu subito amore a prima vista grazie anche alla magnifica accoglienza che i baresi ci preservarono. Io ed Andrea ripartimmo per Napoli con una promessa: apriremo qui. André ritorniamo a Bari, sì ritorniamo perché tu sarai sempre con me. Guagliu ci vediamo martedì". E nel video, dopo aver mostrato in anteprima il locale, annuncia che in occasione dell'inaugurazione, le pizze saranno gratis: "Pure stavolta è tutto gratis, si mangia e non si paga".