Un progetto di sponsorizzazione sportiva per ripartire dopo la pandemia: come candidarsi

Supportare gli atleti e le atlete che vogliono realizzare i propri sogni grazie ad un progetto di sponsorizzazione sportiva. E' quello che propone Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.

Tramite Sponsorizza Passioni si vuole offrire un contributo concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti in difficoltà per la grave crisi causata dalla pandemia, che ha colpito lo sport soprattutto nei suoi livelli non professionistici.

I requisiti e come candidarsi

L'iniziativa, che si svilupperà per tutto il 2022, è aperta a sportivi maggiorenni, non professionisti, che militano nelle società e nelle associazioni sportive italiane, un panorama dove passioni ed emozioni non sempre trovano il supporto o la visibilità necessaria per la loro realizzazione.

"La cosa più bella è che ogni avversario che incontriamo, vedendo la divisa, sorride e ci chiede una foto. Questa sponsorizzazione non ci crea nessun problema: abbiamo avuto anche il benestare da tutte le mogli!", ha sottolineato Fabio Magnini, del team Bandeja y cerveza impegnata nel campionato Padel4fun Milano Tour con due differenti team.

"Daremo un contributo concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti in difficoltà per la grave crisi causata dalla pandemia, che ha colpito lo sport soprattutto nei suoi livelli non professionistici. Quindi speriamo che le adesioni continuino ad essere numerose per poter contribuire il più possibile alla ripresa anche del mondo sportivo", ha dichiarato Mike Morra, fondatore di Escort Advisor. Per maggiori informazioni sul progetto e per proporre la propria candidatura potete cliccare qui.